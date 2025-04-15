Навіщо в кросівках є додаткові маленькі дірочки: ці отвори відіграють дуже важливу роль

Навіщо в кросівках є додаткові маленькі дірочки / © Pixabay

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Не кожен поціновувач кросівок, кедів чи іншого взуття на шнурівках знає, навіщо потрібні два отвори в верхній частині. Однак досвідчений атлет у своєму відео на YouTube пояснив, чому варто вибирати саме таке взуття з цими додатковими дірочками.

Під час ходьби чи бігу ноги можуть зазнавати дискомфорту через натирання. Якщо взуття не підібране правильно, це може призвести до утворення мозолів.

Щоб уникнути дискомфорту, шнурки слід зав’язувати через ці отвори. Замість того, щоб дозволяти кросівкам вільно рухатись на нозі, варто надійно закріпити їх, щоб зафіксувати гомілку.

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Для цього обидва кінці шнурків протягуються через додаткові отвори та щільно затягуються. Експерт пояснив, що така техніка надійно фіксує ногу у взутті, завдяки чому навіть після тривалого бігу не з’являються дискомфорт чи неприємні відчуття.