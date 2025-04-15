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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Навіщо в кросівках є додаткові маленькі дірочки: ці отвори відіграють дуже важливу роль

Американський атлет поділився, чому виробники спортивного взуття додають додаткові отвори на кросівках. Як з’ясувалося, ці елементи виконують важливу роль, допомагаючи запобігти утворенню мозолів та натиранням на ногах.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо в кросівках є додаткові маленькі дірочки

Навіщо в кросівках є додаткові маленькі дірочки / © Pixabay

Не кожен поціновувач кросівок, кедів чи іншого взуття на шнурівках знає, навіщо потрібні два отвори в верхній частині. Однак досвідчений атлет у своєму відео на YouTube пояснив, чому варто вибирати саме таке взуття з цими додатковими дірочками.

Під час ходьби чи бігу ноги можуть зазнавати дискомфорту через натирання. Якщо взуття не підібране правильно, це може призвести до утворення мозолів.

Щоб уникнути дискомфорту, шнурки слід зав’язувати через ці отвори. Замість того, щоб дозволяти кросівкам вільно рухатись на нозі, варто надійно закріпити їх, щоб зафіксувати гомілку.

Для цього обидва кінці шнурків протягуються через додаткові отвори та щільно затягуються. Експерт пояснив, що така техніка надійно фіксує ногу у взутті, завдяки чому навіть після тривалого бігу не з’являються дискомфорт чи неприємні відчуття.

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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