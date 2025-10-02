ТСН у соціальних мережах

341
1 хв

Навіщо відчиняють двері будинку та ворота, коли хтось помер

Існує прикмета, що після смерті людини в будинку потрібно відчинити всі вікна, двері чи ворота. Душа покійного має вийти з оселі. За старими звичаями, якщо цього не зробити, душа померлого може заблукати.

Віра Хмельницька
Наші предки дотримувалися певних правил, коли наставала смерть родича

Наші предки дотримувалися певних правил, коли наставала смерть родича / © Pixabay

Двері хати та ворота відчиняють після смерті людини, щоб нібито душа покійного могла вільно вийти з дому, не заблукавши і не застрягши між світами живих та мертвих. Цей звичай є частиною народних вірувань і прикмет.

Щодо перших дій після смерті людини існує безліч прикмет та забобонів. Сьогодні кожен сам для себе вирішує, вірити в них чи ні, пояснили в ПЦУ.

«Дійсно, це поширена практика, проте це зовсім не обов’язково. Душа покине тіло і без цього», — сказав один із священників.

Він також зазначив, що необов’язково закривати дзеркала тканиною, коли хтось помер у будинку або зупиняти годинник у час смерті людини.

Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

341
