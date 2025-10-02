- Дата публікації
Навіщо відчиняють двері будинку та ворота, коли хтось помер
Існує прикмета, що після смерті людини в будинку потрібно відчинити всі вікна, двері чи ворота. Душа покійного має вийти з оселі. За старими звичаями, якщо цього не зробити, душа померлого може заблукати.
Двері хати та ворота відчиняють після смерті людини, щоб нібито душа покійного могла вільно вийти з дому, не заблукавши і не застрягши між світами живих та мертвих. Цей звичай є частиною народних вірувань і прикмет.
Щодо перших дій після смерті людини існує безліч прикмет та забобонів. Сьогодні кожен сам для себе вирішує, вірити в них чи ні, пояснили в ПЦУ.
«Дійсно, це поширена практика, проте це зовсім не обов’язково. Душа покине тіло і без цього», — сказав один із священників.
Він також зазначив, що необов’язково закривати дзеркала тканиною, коли хтось помер у будинку або зупиняти годинник у час смерті людини.
