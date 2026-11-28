Прикрашання ялинки. / © Pexels

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Прикрашання новорічної ялинки — це не лише створення святкової атмосфери. За народними повір’ями, деякі прикраси мають особливе символічне значення. Одна з таких традицій — вішати на ялинку монету.

Звідки походить прикмета прикрасити ялинку монетами та як це правильно зробити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Монета здавна була символом матеріального достатку, торгівлі та добробуту. У багатьох культурах гроші використовували не лише як засіб розрахунку, а й як символ побажання багатства.

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За повір’ями, монетка на ялинці символізує грошовий потік, нові джерела доходу та успіх у справах. Її також сприймають як своєрідне нагадування про фінансові цілі, яких людина хоче досягти.

Як правильно повісити монету на ялинку

За символічними традиціями, для новорічного декору можна використовувати як справжні монети, так і спеціальні декоративні прикраси — гроші.

Найкраще розмістити таку прикрасу на помітній гілці, щоб вона була частиною святкового декору. Водночас не варто перевантажувати ялинку великою кількістю монет чи купюр.

Є кілька способів оформити такий талісман:

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Золота монета

Її можна повісити на окрему гілку за допомогою тонкої стрічки. Золотий колір асоціюється з багатством, розкішшю та фінансовим успіхом.

Монета в червоному мішечку

У деяких езотеричних традиціях червоний колір символізує енергію, активність і процвітання. Маленький тканинний мішечок із монетою стане незвичайною прикрасою.

Купюра, згорнута трубочкою

Декоративну сувенірну банкноту можна перев’язати золотою стрічкою та повісити серед інших іграшок. Вона символізуватиме побажання фінансового зростання.

Монета разом із горіхом

Горіхи в народній символіці пов’язують із родючістю та достатком, а тому таке поєднання може стати символічним побажанням багатого року.

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Яку монету краще повісити на ялинку

Для такого новорічного талісмана підійде будь-яка монета, яка має для вас особливе значення — це може бути звичайна українська гривня, пам’ятна монета або декоративна підвіска золотистого кольору.

За повір’ями, особливо символічною вважається монета, подарована близькою людиною або пов’язана з важливою подією. Її можна зберігати як пам’ятний предмет і щороку повертати на новорічну ялинку.

Не обов’язково використовувати цінні монети або великі суми грошей. Головне в цій традиції — символічне значення прикраси та бажання примножити добробут родини.

Що повісити на ялинку разом із монетою

Якщо хочеться зробити новорічне дерево не лише красивим, а й символічним, монету можна поєднати з іншими прикрасами, які в народних віруваннях асоціюються з багатством та удачею:

золоті кулі — символізують достаток, фінансову стабільність і розкіш.

горіхи — уособлюють родючість, запаси та щедрі результати праці.

підкова — вважається оберегом на успіх, везіння та захист від негараздів.

червоні стрічки — символізують життєву енергію, процвітання та нові можливості.

дзвіночки — асоціюються з добрими новинами, приємними змінами та успіхом у справах.

Нагадаємо, ми писали про те, які іграшки краще не вішати на ялинку, бо вони не сподобаються Козі. Адже наступний 2027 рік за східним календарем буде під знаком саме цієї тварини.

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