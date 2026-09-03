Навіщо всі досвідчені господарі восени посипають город попелом: секрети для родючості ґрунту

Користь деревного попелу для ґрунту

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Після прибирання врожаю не поспішайте викидати деревний попіл, який залишився після печі, каміна чи багаття. Восени його можна використати на городі як природну добавку до ґрунту. Проте важливо знати міру: попіл корисний не для кожної ділянки та не для всіх рослин.

Чим деревний попіл корисний для ґрунту

У складі деревного попелу є калій, кальцій, фосфор, магній та невеликі кількості інших мікроелементів. Особливо цінним є калій, який потрібен рослинам для нормального розвитку та формування врожаю. Водночас основний ефект попелу полягає у здатності зменшувати кислотність ґрунту, тобто підвищувати його.

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Саме тому восени попіл часто вносять на ділянки з кислим ґрунтом. За зиму він встигає змішатися із землею, а навесні грядки вже можна готувати до сезону.

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Як правильно посипати город попелом

Для внесення підходить лише попіл від чистої необробленої деревини. Не можна використовувати залишки після спалювання пофарбованих дошок, сміття, вугілля та паливних брикетів. У такому попелі можуть міститися небажані домішки.

Попіл потрібно розподіляти по поверхні тонким рівномірним шаром, а потім заробити його у верхній шар ґрунту. Точну кількість краще визначати після перевірки кислотності землі. Фахівці застерігають: надлишок попелу може зробити ґрунт надто лужним і, навпаки, погіршити доступність для рослин деяких поживних речовин.

Де попіл краще не використовувати

Не варто вносити його туди, де ростуть культури, які полюбляють кислий ґрунт. Зокрема, обережність потрібна на ділянках, призначених для вирощування лохини, рододендронів та інших рослин. Також попіл небажано використовувати на грядках, де наступного сезону плануєте садити картоплю: підвищення pH може збільшити ризик ураження бульб паршею.

Тому деревний попіл — не універсальне добриво, яке потрібно щороку висипати на весь город. Найбільшу користь він принесе там, де ґрунт справді потребує зниження кислотності та поповнення запасів окремих мінеральних елементів. А найнадійніший спосіб визначити потребу в ньому — перевірити pH ґрунту.

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