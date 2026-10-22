Навіщо виробники наносять на нові шини кольорові смуги: відповідь експертів

Навіщо на шинах кольорові лінії / © Фото з відкритих джерел

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Червоні, жовті, сині або зелені лінії на протекторі нових автомобільних шин помічали, мабуть, багато водіїв. Може здатися, що таким способом виробники позначають якість гуми, її сезонність або особливі характеристики. Насправді кольорові смуги мають передусім виробниче призначення. Експерти пояснюють: такі позначки допомагають ідентифікувати різні моделі, розміри та заготовки протектора під час виробництва й сортування шин.

Раніше ми писали про дорожний знак — чорну крапку в колі: що він означає.

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Для чого виробники наносять кольорові смуги на шини

Кольорові лінії з’являються ще на етапі виготовлення протектора. На заводах виробляють великі обсяги гумових заготовок, які можуть бути схожими за зовнішнім виглядом. Щоб працівники та автоматизовані системи могли швидко розрізняти їх, використовують спеціальне кольорове маркування.

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Такі смуги допомагають ідентифікувати заготовки для конкретних моделей і типорозмірів шин, спрощують сортування та зменшують ризик плутанини під час виробничих операцій. Кількість ліній, їхнє розташування та кольори залежать від системи маркування конкретного виробника або підприємства.

Важливо знати: універсального значення кольорів не існує. Наприклад, синя смуга на одній шині не обов’язково означає те саме, що синя смуга на іншій. Тому за кольором ліній не можна достовірно визначити сезонність, зносостійкість або клас якості гуми.

Чи потрібно звертати увагу на ці позначки під час купівлі

Кольорові смуги на протекторі зазвичай не призначені для покупців і не свідчать про те, що шина бракована або, навпаки, має підвищені характеристики. Під час руху автомобіля фарба поступово стирається, тому зникнення ліній є нормальним явищем.

Однак не варто плутати їх із кольоровими крапками на боковині шини. Такі позначки в окремих виробників можуть використовуватися під час монтажу для визначення особливостей шини та її суміщення з колесом. Їхнє значення залежить від рекомендацій виробника.

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Під час вибору нових шин набагато важливіше перевірити інші параметри:

Розмір шини — має відповідати вимогам автомобіля.

Індекс навантаження та швидкості — повинен відповідати рекомендаціям виробника транспортного засобу.

Дату виробництва — її визначають за відповідним кодом на боковині.

Сезонність і призначення — літні, зимові та всесезонні моделі мають різні характеристики.

Стан гуми — не повинно бути тріщин, деформацій чи інших пошкоджень.

Чи можна їздити, якщо кольорові смуги стерлися

Так. Якщо лінії зникли після кількох поїздок, хвилюватися не потрібно: вони не є частиною протектора, яка забезпечує зчеплення з дорогою. Їхнє зникнення не означає, що шина втратила свої властивості.

Натомість водієві варто регулярно контролювати тиск, стан протектора та боковин, а також дотримуватися рекомендацій щодо експлуатації.

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