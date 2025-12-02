- Дата публікації
Навіщо взимку вішають апельсинову шкірку на дерева: порада, про яку знають лише досвідчені дачники
Мало хто з дачників здогадується, навіщо взимку, саме в грудні, варто підвішувати на дерева апельсинові шкірки.
Тим часом цей простий трюк може принести чимало користі.
Для початку беремо кілька апельсинів і розрізаємо кожен навпіл разом зі шкіркою. М’якоть акуратно вибираємо, а порожні “чашечки” зі шкірки залишаємо на деякий час підсохнути. У верхній частині робимо по дві невеликі дірочки й протягуємо крізь них мотузку або міцну нитку.
Так ми отримуємо оригінальні натуральні годівнички для птахів. Вони мають красивий вигляд на тлі засніженого саду й додадуть ділянці затишної зимової атмосфери.
Залишається лише наповнити ці імпровізовані ємності зерном, насінням чи шматочками хліба — і розвісити їх на ділянці.
Підгодовуючи птахів узимку, ви допомагаєте не лише їм. Навесні та влітку вони регулярно повертатимуться у ваш сад, щоб ласувати вже не кормом, а комахами-шкідниками. Отже, ваші рослини отримають природний і надійний захист.