Навіщо взимку вішають апельсинову шкірку на дерева: порада, про яку знають лише досвідчені дачники

Як використати апельсинову шкірку з користю / © pexels.com

Реклама

Тим часом цей простий трюк може принести чимало користі.

Для початку беремо кілька апельсинів і розрізаємо кожен навпіл разом зі шкіркою. М’якоть акуратно вибираємо, а порожні “чашечки” зі шкірки залишаємо на деякий час підсохнути. У верхній частині робимо по дві невеликі дірочки й протягуємо крізь них мотузку або міцну нитку.

Так ми отримуємо оригінальні натуральні годівнички для птахів. Вони мають красивий вигляд на тлі засніженого саду й додадуть ділянці затишної зимової атмосфери.

Реклама

Залишається лише наповнити ці імпровізовані ємності зерном, насінням чи шматочками хліба — і розвісити їх на ділянці.

Підгодовуючи птахів узимку, ви допомагаєте не лише їм. Навесні та влітку вони регулярно повертатимуться у ваш сад, щоб ласувати вже не кормом, а комахами-шкідниками. Отже, ваші рослини отримають природний і надійний захист.