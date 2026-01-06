Навіщо залишати коріння капусти на грядках на зиму

Капуста зимою

Реклама

Багато городників після збору пізньої капусти не витягують коріння з землі, а залишають його на грядках до самої весни. Такий підхід відповідає принципам природного землеробства, де кожна частина рослини виконує свою роль у підтримці екосистеми та відновленні родючості.

Ґрунт за своєю структурою складається з мінеральної та органічної частин, і саме органіка відповідає за його плодючість. До неї входять залишки рослин, коріння, стебла, листя, а також продукти життєдіяльності комах і тварин. З часом усе це розкладається і перетворюється на гумус — основу родючого шару та головне джерело живлення для рослин.

Переваги залишеного коріння для структури землі

Реклама

Корені капусти, залишені в землі, за зиму поступово перегнивають. В результаті ґрунт стає більш пухким і поживним, покращується його структура і природним чином відновлюється родючість грядок після насиченого городнього сезону. Потужна коренева система після розкладання залишає численні канали, що сприяє кращому проникненню кисню та вологи навесні.

Захист від промерзання та накопичення вологи

Окрім збагачення землі, залишки стебел на поверхні допомагають затримувати сніг на грядках. Товстий шар снігу захищає землю від глибокого промерзання та забезпечує кращий запас вологи для майбутніх посадок. Це створює ідеальні умови для корисних мікроорганізмів та черв’яків, які переробляють органіку.

Коли коріння капусти краще прибрати

Реклама

Варто враховувати стан здоров’я рослин перед тим, як залишати їх на зиму. Якщо капуста була уражена килою або грибковими захворюваннями, коріння необхідно обов’язково видалити та утилізувати за межами городу, щоб запобігти поширенню інфекції. Якщо ж рослини були здоровими, їхнє коріння стане чудовим природним добривом, яке підготує ділянку до нового сезону без зайвих зусиль.