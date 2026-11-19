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Навіщо заливати хурму гарячою водою — ви будете здивовані
Якщо хурма сильно терпка, не поспішайте її їсти. Плоду варто варто повністю достигнути — тоді надмірна терпкість зникне.
Яскрава і на вигляд стигла хурма іноді виявляється терпкою і неприємно в’яже в роті. Втім, існує простий домашній лайфгак, який допоможе зробити такий фрукт приємнішим для споживання.
Як допоможе гаряча вода і як правильно застосовувати цей спосіб — читайте на ТСН.ua.
Причина терпкого присмаку у хурмі — це таніни, або дубильні речовини, які містяться в деяких сортах цього фрукту. Вони взаємодіють із білками слини — і тоді виникає відчуття сухості і стягнутості в роті.
Найчастіше така властивість характерна для недостиглих плодів. У міру достигання вміст розчинних танінів зменшується, тому хурма стає солодшою та втрачає неприємний в’яжучий присмак.
Навіщо заливати хурму гарячою водою
Замочування хурми в гарячій воді — популярний домашній спосіб, який використовують, щоб зменшити відчуття терпкості. Вважається, що тепло може впливати на властивості танінів. Втім, короткочасне занурення плодів у гарячу воду не гарантує їхнього повного руйнування.
Як правильно заливати хурму гарячою водою:
ретельно помийте хурму під проточною водою;
покладіть плоди в глибоку миску або каструлю;
залийте гарячою, але не киплячою водою;
залиште на 10–15 хвилин;
дістаньте фрукти, дайте їм охолонути та перевірте смак.
Які ще позбутися терпкості хурми
Окрім замочування в гарячій воді, є й інші способи зробити фрукт приємнішим на смак:
покласти поруч із яблуком: воно виділяє етилен, який прискорює достигання хурми;
залишити за кімнатної температури — для терпких сортів це один із найкращих способів дочекатися зменшення в’яжучого присмаку.
заморозити: після розморожування хурма стає м’якшою, а її текстура змінюється.
Нагадаємо, ми писали про те, чим хурма відрізняється від шарону. Ці фрукти містять низку поживних речовин, необхідних для нормальної роботи організму. У їхньому складі є вітаміни А, С, Е, вітаміни групи В, калій, магній, харчові волокна і природні антиоксиданти.