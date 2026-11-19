Хурма / © Pixabay

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Яскрава і на вигляд стигла хурма іноді виявляється терпкою і неприємно в’яже в роті. Втім, існує простий домашній лайфгак, який допоможе зробити такий фрукт приємнішим для споживання.

Як допоможе гаряча вода і як правильно застосовувати цей спосіб — читайте на ТСН.ua.

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Причина терпкого присмаку у хурмі — це таніни, або дубильні речовини, які містяться в деяких сортах цього фрукту. Вони взаємодіють із білками слини — і тоді виникає відчуття сухості і стягнутості в роті.

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Найчастіше така властивість характерна для недостиглих плодів. У міру достигання вміст розчинних танінів зменшується, тому хурма стає солодшою та втрачає неприємний в’яжучий присмак.

Навіщо заливати хурму гарячою водою

Замочування хурми в гарячій воді — популярний домашній спосіб, який використовують, щоб зменшити відчуття терпкості. Вважається, що тепло може впливати на властивості танінів. Втім, короткочасне занурення плодів у гарячу воду не гарантує їхнього повного руйнування.

Як правильно заливати хурму гарячою водою:

ретельно помийте хурму під проточною водою;

покладіть плоди в глибоку миску або каструлю;

залийте гарячою, але не киплячою водою;

залиште на 10–15 хвилин;

дістаньте фрукти, дайте їм охолонути та перевірте смак.

Які ще позбутися терпкості хурми

Окрім замочування в гарячій воді, є й інші способи зробити фрукт приємнішим на смак:

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покласти поруч із яблуком: воно виділяє етилен, який прискорює достигання хурми;

залишити за кімнатної температури — для терпких сортів це один із найкращих способів дочекатися зменшення в’яжучого присмаку.

заморозити: після розморожування хурма стає м’якшою, а її текстура змінюється.

Нагадаємо, ми писали про те, чим хурма відрізняється від шарону. Ці фрукти містять низку поживних речовин, необхідних для нормальної роботи організму. У їхньому складі є вітаміни А, С, Е, вітаміни групи В, калій, магній, харчові волокна і природні антиоксиданти.

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