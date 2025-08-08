ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Навіщо заморожувати зелень на зиму в олії: спробуйте цей лайфгак

Як і для чого заморожувати зелень в олії

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Як заморозити зелень в олії

Як заморозити зелень в олії

Зберегти насичений аромат та яскравий смак свіжої зелені до зими — бажання кожної господині. Але має хто знає, що ефективним способом збереження корисних властивостей та аромату зелені є заморожування її в олії. Цей метод ще й зручний, адже дозволяє отримати порційні кубики, готові до використання в будь-яку мить.

Як заморозити зелень в олії

  1. Ретельно промийте зелень, а потім дуже добре обсушіть її паперовими рушниками або в спеціальній центрифузі для салатів. Будь-яка зайва волога може негативно вплинути на якість заморозки.

  2. Наріжте зелень до бажаного розміру. Дрібна нарізка краще заповнює форму та швидше віддає аромат у стравах.

  3. Щільно, але не надто сильно, заповніть комірки форми для льоду подрібненою зеленню. Залийте рафінованою олією (соняшниковою, оливковою або будь-якою іншою на ваш смак) так, щоб вона повністю покривала зелень. Обережно постукайте формою по столу, щоб видалити повітряні бульбашки.

  4. Помістіть форму в морозильну камеру на 4-6 годин, доки кубики повністю не затвердіють. Готові кубики легко витягуються з форми.

  5. Перекладіть заморожені кубики в пакет або контейнер, підпишіть та відправте на зберігання у морозилку.

Цей спосіб підходить для будь-якої зелені, яку ви любите. Найчастіше заморожують:

  • Петрушку

  • Кріп

  • Кінзу

  • Базилік

  • Зелену цибулю

  • Щавель

  • Шпинат

Також можна експериментувати, створюючи власні суміші, наприклад, «італійські трави» з базиліком і петрушкою, або «борщовий набір» із кропу та зеленої цибулі.

Чому заморожувати зелень в олії краще

Ключова перевага цього методу полягає в тому, що олія діє як захисний бар’єр. Вона огортає подрібнену зелень, запобігаючи її контакту з киснем, який є головним «ворогом» хлорофілу та ароматичних сполук. Завдяки цьому зелень зберігає свій насичений колір і свіжий аромат, не перетворюючись на непривабливу монолітну масу, яка зазвичай утворюється при звичайному заморожуванні. Олія «консервує» свіжість зелені, продовжуючи її життя до 6-8 місяців.

Як використовувати заморожені кубики

Використання таких заготовок — справжнє задоволення. Просто дістаньте з морозилки один-два кубики та додайте їх до гарячої страви за 2-3 хвилини до готовності. Під впливом тепла олія розтане, а зелень віддасть свій яскравий смак та аромат. Ці кубики ідеально підходять для супів, рагу, соусів, тушкованих овочів, каш.

Заморожування зелені в олії — це практичний та доступний спосіб продовжити літо на вашій кухні. Кожен кубик — це концентрат свіжості, готовий за лічені хвилини збагатити будь-яку страву.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie