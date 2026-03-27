Навіщо збирати яєчну шкарлупу та нести на город: мова не йдеться про добриво

Яєчна скорлупа

Багато господарів збирають яєчну шкаралупу цілими пакетами, проте використовують її не лише як добриво, а як ефективний засіб боротьби зі шкідниками. Найбільшої шкоди завдають слимаки молодій капусті, що саме починає формуватися у тугі качани.

Щоб захистити капусту та іншу городину від слимаків замість використання сильних отрутохімікатів можна використовувати яєчну шкарлупу.

Як працює яєчна шкарлупа проти слимаків

Секрет успіху полягає в тому, що слимаки є м’якотілими істотами і пересуваються на своєму ніжному черевці, яке надзвичайно чутливе до будь-яких гострих поверхонь. Саме тому шкаралупа стає для них нездоланною лінією оборони.

Для створення захисного бар’єра шкаралупу від сирих або варених яєць спочатку ретельно підсушують, а потім подрібнюють руками чи качалкою.

Основною умовою є збереження агресивної текстури, тому матеріал у жодному разі не можна перетворювати на порошок. Шматочки мають бути розміром близько 0,5–1 см, адже саме такі гострі краї створюють для шкідників ефект ходіння по битому склу.

Правила облаштування грядок

Для надійного захисту навколо кожного куща капусти необхідно насипати щільне кільце з подрібненої шкаралупи завширшки приблизно 5–7 сантиметрів. Дуже важливо, щоб у цьому колі не було розривів, інакше слимак обов’язково знайде шлях до стебла.

Після сильних злив таку лінію оборони варто злегка розпушувати звичайною сапкою або додавати свіжу жменю колючих часток, щоб відновити ефективність перешкоди.