Навіщо збирати винні корки: 9 корисних способів використання в побуті

Винні корки

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Натуральні винні корки виготовляють із кори коркового дуба. Цей матеріал легкий, пружний, добре піддається обробці та має теплоізоляційні властивості. Завдяки цьому звичайний корок може замінити деякі дрібні побутові пристосування.

Як використовувати винні корки в побуті

1. Захист меблів від подряпин

Якщо ніжки стільців або столів залишають сліди на підлозі, винний корок можна використати замість захисних накладок.

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Для цього його нарізають на тонкі кружечки та приклеюють до нижньої частини ніжок меблів. Завдяки пружності матеріалу такі прокладки пом’якшують контакт із поверхнею.

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Подібні накладки можна використовувати під вазами, декоративними предметами та іншими речами, які можуть подряпати меблі.

Важливо добре закріпити коркові кружечки, щоб вони не відклеювалися під час пересування предметів. Для важких меблів краще обирати спеціальні меблеві накладки.

2. Щоб дверцята шаф не грюкали

Невеликі шматочки корка можуть замінити пом’якшувальні накладки для дверцят кухонних шаф і висувних шухляд.

Достатньо відрізати тонку пластинку та приклеїти її в місці, де дверцята торкаються корпусу меблів.

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Корок пом’якшуватиме удар і допоможе зменшити шум під час закривання. Особливо це зручно для старих меблів, у яких немає довідників або гумових обмежувачів.

3. Підставки під чашки та посуд

Із кількох винних корків можна зробити підставку для чашок, склянок або тарілок.

Для цього корки розрізають уздовж або поперек, викладають на тверду основу та склеюють між собою.

Натуральний корок має низьку теплопровідність, тому його використовують у виробництві теплоізоляційних матеріалів.

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Для підставок під дуже гарячі каструлі та сковорідки потрібно використовувати лише відповідні термостійкі матеріали й клей. Звичайний клей для рукоділля може не витримати високої температури.

4. Позначки для кімнатних рослин і розсади

Винні корки стануть у пригоді тим, хто вирощує зелень, квіти або овочеву розсаду.

На корку водостійким маркером пишуть назву рослини, після чого закріплюють його на дерев’яній шпажці та вставляють у ґрунт.

Так можна легко позначити базилік, петрушку, кріп, м’яту, різні сорти томатів або кімнатні квіти.

5. Підставки під квіткові горщики

Корки можна використати для створення невеликих опор під квітковими горщиками.

Кілька однакових за висотою шматочків розміщують під дном горщика, щоб трохи підняти його над поверхнею піддона або підставки.

Це може допомогти запобігти постійному контакту дна горщика із залишками води.

Однак корки не замінюють дренажні отвори й правильне поливання. Горщик повинен стояти стійко, щоб не перекинутися.

6. Органайзер для дротів

Один винний корок можна перетворити на простий тримач для тонкого кабелю.

У ньому обережно роблять невеликий надріз, у якому фіксують кінець шнура. Це допомагає утримувати кабель на місці, коли ним не користуються.

Такий тримач підходить для кабелів заряджання або навушників, але не для пошкоджених електричних проводів. Важливо, щоб корок не перетискав ізоляцію.

7. Дошка для записок і нагадувань

Якщо вдома накопичилося багато винних корків, із них можна зробити дошку для нотаток.

Корки розрізають уздовж, приклеюють плоским боком до міцної основи та розміщують у рамці.

На такій дошці можна прикріплювати кнопками списки покупок, записки, фотографії або нагадування.

Це зручний варіант для кухні чи домашнього робочого місця.

8. Брелок для ключів

Для виготовлення простого брелока знадобляться один винний корок, невелике кільце для ключів та металеве кріплення.

Кріплення встановлюють у торцевій частині корка, після чого приєднують кільце.

Такий брелок легкий і його нескладно знайти серед речей. Натуральний корок також має плавучість, хоча покладатися на саморобний брелок як на гарантований захист ключів від потоплення не варто.

9. Декоративні вироби для дому

Корки можуть стати матеріалом для створення нескладного декору.

Їх використовують для оформлення фоторамок, ваз, декоративних панно, підставок і святкових прикрас. Корки можна поєднувати з деревом, мотузкою та іншими матеріалами.

Такий спосіб особливо зручний, коли вдома накопичилася велика кількість корків однакового розміру.

Які корки краще використовувати

Для більшості домашніх виробів підходять натуральні корки, виготовлені з кори коркового дуба.

Від синтетичних їх можна відрізнити за неоднорідною пористою структурою. Пластикові пробки зазвичай мають гладкішу та більш однорідну поверхню.

Перед використанням корки варто очистити від забруднень і добре висушити. Якщо на матеріалі є пліснява або неприємний затхлий запах, використовувати його не рекомендується.

Під час розрізання варто закріпити корок і користуватися гострим інструментом обережно, оскільки невеликі округлі предмети можуть вислизати з рук.

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