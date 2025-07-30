- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Навіть без гаража чи погреба: як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася до весни
Якщо дотримуватися всіх умов, яких потребує цибуля, то вона буде зберігатися до весни свіжою та соковитою.
Зібравши урожай цибулі, потрібно одразу подумати, як і де ви будете його зберігати, щоб він не втратив свої смакові властивості і не зіпсувався.
Для тривалого зберігання відбирайте тільки повністю дозрілі головки, які мають суху шийку. Збирати їх слід лише в суху і ясну погоду. Цибулини після викопування обов’язково просушують деякий час на грядці і тільки після цього переносять в тепле приміщення, де немає протягів. Там овоч залишають на два тижні. На тривале зберігання цибулини викладають вже після цього.
Обов’язково позбудьтесь м’яких і пошкоджених цибулин, тому що вони не придатні до тривалого зберігання. На зимівлю відбираються тільки міцні та здорові овочі, з сухою щільною лускою і закритою сухою шийкою. Найкраще, звичайно, зберігати на засклених балконах або в неопалюваних підвалах. Але підійдуть також шафи чи комори.
Перед зберіганням цибулю поміщають в ящик, кошик чи спеціальний контейнер. За невеликого об’єму урожай можна також зберігати в тканних мішечках. Такий спосіб чудово підійде для цибулі-сіянки чи ріпчастої цибулі.
Дотримуючись базових умов зберігання, ви зможете якомога довше зберігати свій урожай свіжим. Цибулини будуть смачними і не псуватимуться до весни.