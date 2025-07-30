Навіть без гаража чи погреба: як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася до весни

Як зберігати цибулю, щоб вона не псувалася / © unsplash.com

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Зібравши урожай цибулі, потрібно одразу подумати, як і де ви будете його зберігати, щоб він не втратив свої смакові властивості і не зіпсувався.

Для тривалого зберігання відбирайте тільки повністю дозрілі головки, які мають суху шийку. Збирати їх слід лише в суху і ясну погоду. Цибулини після викопування обов’язково просушують деякий час на грядці і тільки після цього переносять в тепле приміщення, де немає протягів. Там овоч залишають на два тижні. На тривале зберігання цибулини викладають вже після цього.

Обов’язково позбудьтесь м’яких і пошкоджених цибулин, тому що вони не придатні до тривалого зберігання. На зимівлю відбираються тільки міцні та здорові овочі, з сухою щільною лускою і закритою сухою шийкою. Найкраще, звичайно, зберігати на засклених балконах або в неопалюваних підвалах. Але підійдуть також шафи чи комори.

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Перед зберіганням цибулю поміщають в ящик, кошик чи спеціальний контейнер. За невеликого об’єму урожай можна також зберігати в тканних мішечках. Такий спосіб чудово підійде для цибулі-сіянки чи ріпчастої цибулі.

Дотримуючись базових умов зберігання, ви зможете якомога довше зберігати свій урожай свіжим. Цибулини будуть смачними і не псуватимуться до весни.