Навіть без пральної машини: як почистити пуховик і не зіпсувати його

Пуховик — зручний і дуже теплий верхній одяг. Але з часом він, як і будь-які речі, зношується. З'являються плями, особливо на рукавах та комірі. Зазвичай пуховик перуть у машинці. Але це може закінчитися погано: пух зіб'ється і річ буде зіпсована. Та почистити пуховик можна і без прання.

Раніше ми розповідали, як випрати куртку, щоб не збився синтепон.

Як почистити пуховик в домашніх умовах

Якщо ви боїтесь прати пуховик у пральній машині, щоб не зіпсувати його, можна очистити його від плям вручну. Для цього спочатку організуйте простір. Найкраще робити це у ванній кімнаті, якщо її розміри дозволяють розкласти верхній одяг на горизонтальній поверхні. Що вам знадобиться:

губка з поролону;

серветки з віскози чи мікрофібри;

ватні диски.

Губку з поролону також можна замінити спонжом для вмивання з силікону. Він чудово справиться з плямами, які вже в'їлися.

Одним з найдієвіших способів очищення пуховика від масних плям, є використання суміші з солі та харчової соди. Візьміть 150 мл гарячої води і розведіть одну столову ложку солі та стільки ж соди. Просочіть цим розчином ватний диск, а потім протріть забруднену ділянку кілька разів. Не забудьте ретельно підсушити її серветкою.

Напевно, в кожному домі знайдеться перекис водню. На його основі також можна приготувати засіб для видалення плям з пуховика. Візьміть одну склянку гарячої води (температура 60-70 градусів), півсклянки соди та півсклянки перекису. Змішайте всі інгредієнти до однорідності. Потім залийте отриманий розчин у пляшку з пульверизатором. Нанесіть на пляму і залишіть на 15 хвилин, потім змийте.

Як почистити рукава пуховика, не перучи його

Як почистити пуховик на пуху без прання / Фото: pixabay.com

Рукава, а також комір пуховика, найчастіше починають блищати від масних плям. Ви можете почистити їх без прання, використовуючи засоби, які є під рукою: нашатирний спирт та мийний засіб для посуду. Як почистити пуховик нашатирним спиртом:

Змішайте 1 склянку води, 1 чайну ложку нашатирного спирту і таку ж кількість гелю для миття посуду. Відпаріть виріб за допомогою праски або відпарювача. Нанесіть розчин на плями за допомогою губки, але не допускайте, щоб матеріал надто зволожувався. Потріть забруднені місця і залишіть засіб на 30 хвилин. Приберіть залишки вологи ганчіркою.

Якщо на комірі пуховика з'явилися плями від тонального засобу, не варто прати весь виріб повністю. Вам знадобиться міцелярна вода. Як почистити пуховик міцелярною водою? Просто нанесіть невелику її кількість на ватний диск, а тоді протріть всі забруднені ділянки.

Невеликі свіжі забруднення з легкістю очищаються тальком. Густо присипте ним масну пляму і залишіть на 12 годин. Потім ретельно зчистіть порошок за допомогою щіточки.

Яким засобом почистити пуховик в домашніх умовах: від серйозних плям

Часто на пуховику з'являються плями після того, як на його поверхню потраплять опади. Щоб прибрати їх, візьміть лимонний сік та господарське мило. Мило дрібно натріть, змочіть водою і додайте лимонного соку. Розмішайте до утворення кашки, нанесіть її на плями, а через півгодини залишки засобу прибирають за допомогою пластикової чи дерев'яної лопатки. Можна також протерти оброблену поверхню вологою серветкою. Важливо, щоб не залишилося відчуття липкості. Потім додатково просушіть матеріал махровим рушником.

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