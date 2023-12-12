Навіть для тонкого волосся: як зробити пишний хвіст — п'ять варіантів ідеальної зачіски

Зібрали для вас найпростіші і найефективніші способи, як зробити гарний хвіст на голові. Навіть, якщо у вас тонке волосся.

Високий хвіст вважається однією з найкрасивіших і найуніверсальніших зачісок, адже він однаково підійде як для роботи, так і для вечірнього заходу. Однак, не завжди виходить зробити хвіст акуратним та пишним, особливо на тонкому волоссі. В Мережі можна відшукати дієві способи, які допомагають впоратися з цією проблемою. Ось найкращі з них.

Подвійний хвіст

Напевно, це найлегший спосіб візуально зробити хвіст густішим. Розділіть волосся на дві рівні частини. Одну потрібно зафіксувати вище потилиці, а іншу трохи нижче. Потім зберіть обидва хвости в один і закріпіть гумкою. Так зачіска вийде набагато об'ємнішою.

Використання крабика

Цей простий трюк допоможе зробити зачіску густішою. Спочатку зробіть високий хвіст так, як завжди. Потім розділіть його на дві рівні частини і закріпіть маленький крабик поверх гумки для волосся. Акуратно розправте верхню частину, щоб прикрити аксесуар пасмами.

Раніше ми писали про шість стрижок, які личать в будь-якому віці.

Три хвости

Спочатку потрібно зробити на маківці "мальвінку", а решту волосся розділити на дві рівні частини і підніміть угору до "мальвінки". Обгорніть її з двох сторін волоссям, а потім зафіксуйте гумкою. Хоча на перший погляд спосіб здається складним, але, насправді, його можна повторити за кілька хвилин.

Вивернутий хвіст

Хоча така зачіска сама по собі не має об'ємного вигляду, але допоможе зробити класичний хвіст більш пишним. Тут можна використати два способи. Перший полягає у тому, щоб зробити звичайний високий хвіст на маківці, трішки опустити гумку і вивернути хвіст. Потім затягніть гумку назад і розправте зачіску. Вийде справді вау-ефект.

Другий спосіб базується на тому, щоб вивернути лише частину хвоста. Потрібно розділити волосся на дві частини і закріпити гумками на деякій відстані два хвости. Верхню частину потрібно вивернути, підтягнути, а потім розправити поверх нижнього хвоста.

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