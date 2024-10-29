Навіть досвідчені водії не здогадуються: що означає маленька стрілочка біля індикатора рівня пального

Напевно, ви навіть не звертали уваги на цю маленьку стрілочку біля індикатора рівня пального. Але вона відіграє важливу роль.

Поряд із лампочкою, яка показує рівень пального в автомобілі, є маленька стрілочка. Водії на неї майже ніколи не звертають увагу, однак ця позначка важлива.

Хоча більшість водіїв не помічають маленьку стрілочку, варто хоча б інколи кидати на неї погляд. Особливо коли ви заїжджаєте на заправку, щоб заправити автомобіль пальним. Річ у тім, що це позначення вказує на те, з якого боку на машині розташований бак.

Поглянувши на стрілку, одразу стає зрозуміло, яким боком під'їжджати до бензоколонки.

Ця позначка особливо корисна для водіїв-початківців, адже часто вони губляться, коли під'їжджають до заправки. Це призводить до того, що вони заїжджають не тим боком і їм доводиться робити це ще раз.

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