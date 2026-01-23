- Дата публікації
Навіть дуже стара пралка буде, як нова: цей копійчаний засіб подовжить їй життя на десятки років
Простий домашній спосіб допоможе захистити внутрішні деталі пральної машини від накипу, запахів і зносу без дорогих засобів та майстрів.
Більшість поломок пральних машин починаються не з серйозних несправностей, а з дрібниць: накипу на нагрівальному елементі, неприємного запаху, залишків мийних засобів у шлангах. З часом це накопичується і вбиває техніку зсередини. Але є один простий і копійчаний засіб, який здатен буквально реанімувати навіть дуже стару пральну машину. І це звичайна лимонна кислота. Саме її майстри з ремонту техніки називають найефективнішою профілактикою, про яку власники часто забувають.
Чому саме лимонна кислота
Лимонна кислота м’яко, але ефективно розчиняє накип, який утворюється на нагрівальному елементі через жорстку воду. Вона не пошкоджує метал, гумові ущільнювачі та пластикові деталі, на відміну від агресивних хімічних засобів.
Крім того, вона:
усуває неприємні запахи;
знищує бактерії та грибок;
очищає внутрішні трубки й барабан;
покращує роботу нагрівального елемента.
Як правильно використовувати
Для глибокого очищення достатньо 100 г лимонної кислоти. Кислоту засипають безпосередньо в барабан і запускають цикл із температурою 60-90 градусів. Уже після першого такого очищення можна помітити, що машина працює тихіше, швидше нагріває воду і зникає сторонній запах.
Як часто потрібно робити таку процедуру? Оптимальна періодичність — раз на 2-3 місяці. Якщо у вас дуже жорстка вода, можна раз на місяць, але з меншою кількістю кислоти.
Це просте правило дозволяє зберегти нагрівальний елемент у робочому стані в рази довше, ніж без профілактики.
Чому це реально подовжує життя машині
Накип змушує ТЕН працювати з перевантаженням, через що він перегрівається і виходить з ладу. А його заміна — одна з найчастіших і найдорожчих поломок.
Коли ж нагрівальний елемент чистий:
машина споживає менше електроенергії;
не перегрівається;
працює стабільніше;
рідше потребує ремонту.
Саме тому профілактика лимонною кислотою може продовжити термін служби пральної машини на десятки років.