Навіть дуже стара пральна машина працюватиме вічно: як правильно доглядати за приладом

Багато хто переконаний, що стара пральна машина приречена на постійні поломки і швидкий вихід із ладу. Насправді ж термін служби побутової техніки значною мірою залежить не від її віку, а від того, як за нею доглядають. Навіть прилад, якому понад десять років, може працювати стабільно та без проблем, якщо дотримуватися простих правил експлуатації. Регулярна увага до деталей і правильне користування здатні подовжити життя вашої пралки в рази.

Не перевантажуйте барабан. Одна з найпоширеніших помилок — прагнення вмістити в барабан якомога більше білизни за одне прання. Це створює надмірне навантаження на двигун, підшипники та амортизатори, через що вони швидше зношуються. До того ж, білизна переться значно гірше. Набагато безпечніше запустити додатковий цикл прання, ніж потім витрачатися на ремонт техніки.

Слідкуйте за чистотою лотка для порошку. У відсіку для мийних засобів постійно накопичуються залишки порошку, кондиціонеру та волога. З часом це призводить до появи нальоту, неприємного запаху та навіть цвілі. Регулярне промивання лотка теплою водою запобігає забиванню каналів подачі води та допомагає зберігати внутрішні деталі чистими.

Провітрюйте машину після кожного прання. Після завершення циклу варто залишати дверцята люка трохи прочиненими. Усередині машини завжди залишається волога, а без доступу повітря вона створює ідеальні умови для розвитку бактерій і грибка. Провітрювання допомагає уникнути затхлого запаху та подовжує термін служби гумового ущільнювача.

Регулярно очищуйте фільтр. Фільтр затримує дрібні предмети, нитки, волосся та монети. Якщо його довго не чистити, насос починає працювати з перевантаженням, що може призвести до серйозної поломки. Достатньо раз на місяць приділяти кілька хвилин цій процедурі, щоб уникнути дорогого ремонту.

Робіть профілактичне прання без білизни. Раз на місяць корисно запускати машину без речей, додаючи у відсік для порошку лимонну кислоту або спеціальний засіб від накипу. Це очищує нагрівальний елемент, барабан та внутрішні трубки від солей і нальоту. Завдяки цьому техніка працює тихіше, а вода нагрівається швидше.

Перевіряйте кишені перед пранням. Монети, шпильки, гвинтики та інші дрібні предмети можуть застрягти в патрубках, пошкодити насос або подряпати барабан. Звичка перевіряти кишені перед завантаженням білизни значно знижує ризик серйозних несправностей.

Захищайте техніку від перепадів напруги. Електронні компоненти особливо вразливі до стрибків напруги. Використання стабілізатора або хоча б подовжувача із захистом допоможе зберегти плату управління та уникнути раптових поломок.