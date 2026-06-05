Навіть дуже стара ванна буде ідеально білою: як позбутися жовтизни, іржі та вапняного нальоту

З часом навіть найдорожча ванна втрачає свій білосніжний колір. Жовті плями, іржаві патьоки та вапняний наліт поступово накопичуються на поверхні, через що сантехніка має старий та неохайний вигляд. Проте поспішати з її заміною не варто. Існує кілька перевірених засобів, які допоможуть повернути ванні чистоту та сяяння навіть без агресивних хімічних засобів.

Лимонна кислота — ворог вапняного нальоту. Одним із найефективніших засобів для боротьби з вапняним нальотом вважається лимонна кислота. Вона добре розчиняє мінеральний наліт, який утворюється через жорстку воду. Для очищення достатньо розчинити 3 столові ложки лимонної кислоти в літрі теплої води, нанести розчин на проблемні місця та залишити на 20 хвилин. Після цього поверхню потрібно протерти губкою та змити чистою водою. Ванна стане значно світлішою вже після першої процедури.

Харчова сода та перекис водню від жовтизни. Якщо емаль втратила білизну та вкрилася жовтим нальотом, допоможе суміш харчової соди й перекису водню. Такий засіб делікатно очищає поверхню та не пошкоджує покриття. Соду змішують із перекисом до утворення густої пасти, наносять на забруднені ділянки та залишають приблизно на пів години. Потім поверхню очищають м’якою губкою і ретельно промивають водою. Після такої обробки ванна помітно світлішає.

Оцет допоможе прибрати іржаві патьоки. Іржа найчастіше з’являється біля змішувачів, зливних отворів і в місцях постійного контакту з водою. Для боротьби з нею добре підходить звичайний столовий оцет. Паперові рушники або серветки просочують оцтом і накладають на іржаві плями на 2 години. Після цього забруднення легко видаляються губкою. Для застарілих плям процедуру можна повторити кілька разів.