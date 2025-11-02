ТСН у соціальних мережах

Навіть дуже жорстка свинина стане ніжною й соковитою в цьому маринаді: кулінарний трюк професіоналів

Простий рецепт маринаду від професійних кухарів, який варто спробувати кожній досвідченій господині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який маринад найкращий для свинини

Який маринад найкращий для свинини / © unsplash.com

Буває, що навіть якісне м’ясо після приготування стає жорстким і сухим. Особливо це стосується свинини — якщо її трохи пересушити або неправильно замаринувати, вона втрачає свою соковитість. Проте професійні кухарі мають простий трюк: особливий маринад, який розм’якшує волокна м’яса й робить його ніжним, як вершкове масло.

Який найкращий маринад для свинини: навіть жорстке м’ясо танутиме в роті

Цей рецепт не потребує дорогих інгредієнтів — лише те, що є на кожній кухні. Щоб свинина вийшла соковитою, потрібно приготувати маринад на основі кефіру або газованої води з цибулею.

Інгредієнти:

  • 500 мл кефіру або мінеральної води з газом;

  • 2 великі цибулини;

  • 3 зубчики часнику;

  • 1 чайна ложка солі;

  • пів чайної ложки чорного молотого перцю;

  • 1 ч. ложка гірчиці або соєвого соусу (за бажанням);

  • 1 ст. ложка рослинної олії.

Як приготувати маринад.

  • Цибулю натріть або подрібніть у блендері — саме вона пом’якшує волокна м’яса.

  • Додайте до цибулі часник, спеції та кефір, добре перемішайте.

  • Покладіть шматки свинини в глибоку миску й залийте маринадом так, щоб вони були повністю покриті.

  • Накрийте плівкою і залиште на 6-10 годин у холодильнику, ідеально — на ніч.

Кисломолочна основа (кефір) розщеплює білки, роблячи м’ясо ніжним і м’яким. Цибуля виділяє природні ферменти, які розпушують текстуру м’яса. Газована вода насичує волокна вуглекислотою, завдяки чому м’ясо стає соковитим навіть після запікання або смаження. Цей ефект маринаду добре відомий шеф-кухарям, які використовують подібний принцип для приготування стейків і шашликів.

Як приготувати свинину після маринування

Після того як м’ясо настоялося, його слід обсушити паперовим рушником, щоб утворилася гарна скоринка. Далі можна:

  • смажити на сковороді або грилі;

  • запікати у фользі;

  • готувати на шпажках як шашлик.

М’ясо виходить настільки ніжним, що буквально тане в роті, а аромат цибулі й спецій додає йому домашнього шарму. Якщо ви хочете отримати карамельну скоринку, за 10 хвилин до готовності змастіть м’ясо сумішшю меду та соєвого соусу. Цей прийом підкреслить смак і зробить страву ресторанною.

