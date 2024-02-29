Навіть дуже стара ванна стане білосніжною: просто помийте її цим копійчаним засобом

Білосніжна ванна – це мрія кожної господині. Але з часом первозданний колір зникає, на ванні з’являються наліт, жовтизна та іржа. І не завжди професійні дорогі засоби можуть впоратися із цією проблемо. Та не поспішайте витрачатися на їх покупку, адже ванну можна зробити білосніжною та сяючою за допомогою підручних засобів. Такими ще користувалися наші бабусі, коли не було агресивних мийних засобів. Розповідаємо, як швидко позбутися жовтизни, нальоту й іржі на ванній без надмірної витрати часу та грошей.

Як відчистити ванну від застарілого нальоту: дієві методи

Харчова сода. Спочатку треба добре вимити ванну. Потім підготуйте суміш для чищення: змішайте 3 столові ложки соди й дві столові ложки води, натріть цією пастою ванну. Через 20 хвилин змийте соду проточною водою. Якщо забруднення були не дуже застарілими, ваша ванна знову стане білосніжною.

Спочатку треба добре вимити ванну. Потім підготуйте суміш для чищення: змішайте 3 столові ложки соди й дві столові ложки води, натріть цією пастою ванну. Через 20 хвилин змийте соду проточною водою. Якщо забруднення були не дуже застарілими, ваша ванна знову стане білосніжною. Відбілювальний засіб. Цим методом користувалися ще наші мами, коли не було особливого вибору миючих засобів, білизною чистили все. Так як засіб вкрай шкідливий для шкіри рук, обов’язково вдягайте рукавички й уникайте потрапляння в очі. Спочатку помийте ванну, потім нанесіть білизну на ті ділянки які потребують відбілювання, або обробіть усе. Через 30 хвилин добре змийте засіб теплою водою, ваша ванна сяятиме, як нова.

Цим методом користувалися ще наші мами, коли не було особливого вибору миючих засобів, білизною чистили все. Так як засіб вкрай шкідливий для шкіри рук, обов’язково вдягайте рукавички й уникайте потрапляння в очі. Спочатку помийте ванну, потім нанесіть білизну на ті ділянки які потребують відбілювання, або обробіть усе. Через 30 хвилин добре змийте засіб теплою водою, ваша ванна сяятиме, як нова. Перекис і нашатирний спирт. Це ще один доступний спосіб, щоб зробити ванну білосніжною та сяючою. Для приготування засобу змішайте перекис та спирт у співвідношенні 1:3, добре натріть ванну. Через тридцять хвилин змийте розчин теплою водою. Такий засіб працює як відбілювач, тому жовтизна, наліт і плями зникнуть на раз.

Як позбутися іржі з ванни: найпростіший спосіб

Зазвичай, іржа з’являється на місці підтікання крану. Вода, стікаючи у ванну, робить на емалі смугу неприємного коричневого кольору. Щоб вирішити цю проблему, спочатку варто полагодити кран. А потім можна приступати до чищення поверхні.

Для чищення ванни візьміть сто грамів харчової соди і п’ятдесят грамів води, цією сумішшю натріть ванну та сліди від іржі. Через 15 хвилин, коли відпрацює паста, змастіть стінки ванної губкою, змоченою в оцті. Піна, що утвориться у великій кількості, очистить всі сліди іржі й нальоту, ванна знову засяє білизною, як нова.

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