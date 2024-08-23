Навіть дуже стара ванна стане білосніжною: швидко позбутися жовтизни допоможуть копійчані засоби

З часом ванна втрачає свій первозданний білий колір, покриваючись жовтими плямами, вапняним нальотом, брудом та іржею. Навіть дороговартісні засоби іноді не можуть впоратися з проблемою. Однак, кмітливі господині вже давно винайшли спосіб, за допомогою якого можна швидко відбілити ванну та повернути їй первозданний колір. Розповідаємо, як швидко відбілити ванну копійчаними засобами, які є в кожному домі.

Як відчистити ванну від жовтизни підручними засобами

Сода й оцет. Змочіть ванну, нанесіть шар соди на проблемні місця, залиште відпрацьовувати засіб на 20 хвилин. Опісля налийте оцту на соду і зачекайте ще 30 хвилин, потім змийте водою.

Змочіть ванну, нанесіть шар соди на проблемні місця, залиште відпрацьовувати засіб на 20 хвилин. Опісля налийте оцту на соду і зачекайте ще 30 хвилин, потім змийте водою. Оцет. Шматок чистої тканини змочіть оцтом та прикладіть до забруднених місць, де є іржа чи вапняний наліт. Зачекайте пів години, приберіть тканину, оброблене місце потріть губкою та змийте водою.

Шматок чистої тканини змочіть оцтом та прикладіть до забруднених місць, де є іржа чи вапняний наліт. Зачекайте пів години, приберіть тканину, оброблене місце потріть губкою та змийте водою. Лимонна кислота. Пакетик лимонної кислоти розведіть у воді та обробіть розчином всю поверхню ванни. Зачекайте одну-дві години і ретельно змийте засіб водою. Якщо немає лимонної кислоти, можна зробити розчин з оцтом.

Пакетик лимонної кислоти розведіть у воді та обробіть розчином всю поверхню ванни. Зачекайте одну-дві години і ретельно змийте засіб водою. Якщо немає лимонної кислоти, можна зробити розчин з оцтом. Перекис і нашатир. Змішайте у рівних пропорціях інгредієнти і добре натріть цією сумішшю стінки ванної. Розчин залиште відпрацьовувати на пів години. Якщо забруднення дуже в’їлися, то можна залишити на годину. Потім протріть ванну губкою і ретельно змийте водою.

Змішайте у рівних пропорціях інгредієнти і добре натріть цією сумішшю стінки ванної. Розчин залиште відпрацьовувати на пів години. Якщо забруднення дуже в’їлися, то можна залишити на годину. Потім протріть ванну губкою і ретельно змийте водою. Господарське мило. Щоб зробити мийний засіб, натріть пів бруска господарського мила, додайте дві ложки соди і склянку води. Добре розмішайте суміш і обробіть нею ванну. Зачекайте 30 хвилин, поки засіб відпрацює, потім вимийте ванну водою.

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