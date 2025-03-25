Навіть дуже старі кухонні рушники стануть білосніжними: найкращі методи відбілювання

Кухонні рушники швидко втрачають свій презентабельний вигляд, бо господині користуються ними по декілька разів на день. Саме тому вони швидко зношуються, вкриваються плямами, які часто важко відіпрати. А все через те, що текстиль миттєво поглинає жир і запах на кухні. Однак досвідчені господині знають, як перетворити навіть дуже старі кухонні рушники на нові та позбутися усіх плям.

Як відбілити старі кухонні рушники: поради досвідчених господинь

Олія, гірчичний порошок, оцет. Треба приготувати розчин для відбілювання. Візьміть 10 літрів гарячої води, 2 столові ложки сухої гірчиці, столову ложку олії та 2 столові ложки прального порошку. Розмішайте всі складники до повного розчинення й занурте у розчин рушники на 12 годин, можна на ніч. Полоскати текстиль треба спочатку в холодній воді, а потім в гарячій. Після такої процедури рушники стануть білосніжними, неначе щойно з магазину.

Треба приготувати розчин для відбілювання. Візьміть 10 літрів гарячої води, 2 столові ложки сухої гірчиці, столову ложку олії та 2 столові ложки прального порошку. Розмішайте всі складники до повного розчинення й занурте у розчин рушники на 12 годин, можна на ніч. Полоскати текстиль треба спочатку в холодній воді, а потім в гарячій. Після такої процедури рушники стануть білосніжними, неначе щойно з магазину. Лимонна кислота. Цей спосіб буде ідеальним для виведення плям від жиру, олії, вина, червоного буряка. Спочатку треба випрати рушники господарським милом, потім на сліди від їжі та напоїв насипте лимонну кислоту і зачекайте близько години, поки вона вбереться. Опісля добре прополощіть випрані рушники у прохолодній воді.

Цей спосіб буде ідеальним для виведення плям від жиру, олії, вина, червоного буряка. Спочатку треба випрати рушники господарським милом, потім на сліди від їжі та напоїв насипте лимонну кислоту і зачекайте близько години, поки вона вбереться. Опісля добре прополощіть випрані рушники у прохолодній воді. Нашатирний спирт. Такий метод підходить, щоб позбутися плям від кави та чаю. Нашатир необхідно розвести у воді у пропорції один до одного, намочити розчином брудні ділянки й залишити на годину, щоб засіб відпрацював. Після цього рушник треба замочити у мильному розчині на годину і вже потім випрати як зазвичай.

Такий метод підходить, щоб позбутися плям від кави та чаю. Нашатир необхідно розвести у воді у пропорції один до одного, намочити розчином брудні ділянки й залишити на годину, щоб засіб відпрацював. Після цього рушник треба замочити у мильному розчині на годину і вже потім випрати як зазвичай. Засіб для миття посуду. Щоб відіпралися стійкі плями жиру та іншого бруду, треба взяти рідкий мийний засіб — він добре розщеплює жир. Додайте у тазик з гарячою водою трохи мийного засобу і замочіть у ньому рушники на кілька годин. Після цього текстиль необхідно випрати і добре виполоскати.

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