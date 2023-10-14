Навіть і не думайте викидати старі джинси: краще покладіть їх до холодильника

Якщо в вашій шафі залежалися старі джинси, не поспішайте їх викидати. Ще можна повернути їм колишній вигляд.

"Освіжити" старі джинси можна за допомогою холодильника. Просто візьміть улюблену пару, покладіть її до холодильника на всю ніч, а вранці витягніть. Ви здивуєтесь, але джинси знову чудово сядуть по фігурі, а їхній колір стане яскравішим.

Цей спосіб актуальний також тоді, коли вам терміново потрібно одягнути джинси, але вони виглядають зношеними. А ось якщо на тканину плилипла жуйка, спробуйте положити джинси до морозильної камери. Так ви точно не пошкодите матеріал.

Як переробити старі джинси в модні

Якщо такий спосіб не допоміг "освіжити" старі джинси, можете спробувати їх переробити. Тим більше, що тоді вони будуть виглядати стильнішими.

Наприклад, якщо ви зачепилися улюбленими джинсами за цвях чи інший гострий предмет, або на тканині з'явилася пляма, яку важко вивести (від фарби тощо), просто нашийте на проблемне місце латку. Також підійте простенька вишивка. Такі джинси знову виглядають актуальними.

Що можна зробити зі старими джинсами / Фото: Фото з відкритих джерел

Щоб зробити звичайні прямі джинси більш модними, обріжте штанини, зробіть надрізи уздовж та розпустіть кілька ниток. Або просто зробіть кілька надрізів по штанині та не забудьте їх "розтріпати".

Модний вигляд джинсам допоможуть надати відвороти, створені з тканини, яка відрізняється яскравим візерунком. Просто нашийте дві смужки матеріалу вздовж краю всередині кожної штанини.

Читайте також: