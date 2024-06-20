Навіть найбідніший ґрунт стане чорноземом: рослини, які покращують родючість землі

Ці культури стануть не лише окрасою вашої присадибної ділянки, а й допоможуть збагатити ґрунт всіма необхідними поживними речовинами.
Розповідаємо, які рослини слугують природним добривом для збагачення навіть дуже виснаженого ґрунту.
Які садові рослини покращують родючість ґрунту
- Люцерна. Ця багаторічна культура здатна глибоко проникати в шари ґрунту, поліпшує його структуру та насичує корисними мікроелементами. Вона фіксує азот у ґрунті та діє як жива мульча для городніх культур.
- Фацелія. Це однорічна рослина, що має розгалужену кореневу систему. Вона підходить для виснаженого ґрунту, допомагає йому відновитися і покращує структуру.
- Ріпак – олійна рослина, що має сильні корені, які проникають глибоко у шари ґрунту, допомагаючи розкладати органічні рештки.
- Комахоїдні рослини – соняшник, вівсянка та амарант. Міцне розлоге коріння цих рослин створює необхідні умови для проникнення води, кисню та корисних сполук у найглибші шари ґрунту, тим самим поліпшуючи його структуру.
- Чорнобривці. Вони не тільки відновлюють виснажений ґрунт, ці квіти здатні відлякувати шкідників своїм насиченим ароматом. Тому чорнобривці стануть не лише окрасою для вашого саду, а ще й однією з найкорисніших рослин.
- Горох. Ця культура збалансує рівень азоту, який потрібен для росту й розвитку городніх культур. Горох виробляє азот у необхідній кількості, після такого сидерату навіть найбідніший ґрунт перетвориться на чорнозем.
- Конюшина, як і чорнобривці, здатна відлякувати шкідників. Також рослина покращує стан ґрунту, насичує його необхідними мінералами, а ще приваблює комах-запилювачів.
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