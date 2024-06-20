Навіть найбідніший ґрунт стане чорноземом: рослини, які покращують родючість землі

Ці культури стануть не лише окрасою вашої присадибної ділянки, а й допоможуть збагатити ґрунт всіма необхідними поживними речовинами.

Розповідаємо, які рослини слугують природним добривом для збагачення навіть дуже виснаженого ґрунту.

Які садові рослини покращують родючість ґрунту

Люцерна. Ця багаторічна культура здатна глибоко проникати в шари ґрунту, поліпшує його структуру та насичує корисними мікроелементами. Вона фіксує азот у ґрунті та діє як жива мульча для городніх культур.

Ця багаторічна культура здатна глибоко проникати в шари ґрунту, поліпшує його структуру та насичує корисними мікроелементами. Вона фіксує азот у ґрунті та діє як жива мульча для городніх культур. Фацелія. Це однорічна рослина, що має розгалужену кореневу систему. Вона підходить для виснаженого ґрунту, допомагає йому відновитися і покращує структуру.

Це однорічна рослина, що має розгалужену кореневу систему. Вона підходить для виснаженого ґрунту, допомагає йому відновитися і покращує структуру. Ріпак – олійна рослина, що має сильні корені, які проникають глибоко у шари ґрунту, допомагаючи розкладати органічні рештки.

– олійна рослина, що має сильні корені, які проникають глибоко у шари ґрунту, допомагаючи розкладати органічні рештки. Комахоїдні рослини – соняшник, вівсянка та амарант. Міцне розлоге коріння цих рослин створює необхідні умови для проникнення води, кисню та корисних сполук у найглибші шари ґрунту, тим самим поліпшуючи його структуру.

Міцне розлоге коріння цих рослин створює необхідні умови для проникнення води, кисню та корисних сполук у найглибші шари ґрунту, тим самим поліпшуючи його структуру. Чорнобривці. Вони не тільки відновлюють виснажений ґрунт, ці квіти здатні відлякувати шкідників своїм насиченим ароматом. Тому чорнобривці стануть не лише окрасою для вашого саду, а ще й однією з найкорисніших рослин.

Вони не тільки відновлюють виснажений ґрунт, ці квіти здатні відлякувати шкідників своїм насиченим ароматом. Тому чорнобривці стануть не лише окрасою для вашого саду, а ще й однією з найкорисніших рослин. Горох. Ця культура збалансує рівень азоту, який потрібен для росту й розвитку городніх культур. Горох виробляє азот у необхідній кількості, після такого сидерату навіть найбідніший ґрунт перетвориться на чорнозем.

Ця культура збалансує рівень азоту, який потрібен для росту й розвитку городніх культур. Горох виробляє азот у необхідній кількості, після такого сидерату навіть найбідніший ґрунт перетвориться на чорнозем. Конюшина, як і чорнобривці, здатна відлякувати шкідників. Також рослина покращує стан ґрунту, насичує його необхідними мінералами, а ще приваблює комах-запилювачів.

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