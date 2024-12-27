Навіть найбільш засалений плед стане чистішим за новий: візьміть всього 2 інгредієнти і воду

Якщо ви не знаєте, як очистити дуже брудний плед, спробуйте цей простий метод. Він допоможе без зайвих витрат впоратися з проблемою.

Пледи можуть дуже швидко забруднюватися, адже діти залюбки ними граються, а домашні улюбленці ховаються в зимовий період, щоб погрітися. Проте існує простий спосіб повернути колишню чистоту і свіжість цим речам. Вам для цього знадобляться всього лише два засоби.

Для початку потрібно підготувати великий таз або ванну, де ви будете прати виріб. Туди слід налити теплої води. Тепер візьміть 1 ст. ложку мийного засобу і 2 ст. ложки соди на 10 л води. Поєднання цих двох інгредієнтів чудово прибирає масні плями, а також стійкі забруднення та неприємний запах.

Після додавання соди обов'язково добре перемішайте засіб, щоб вона розчинилася. Покладіть в отриманий розчин плед і залишіть на кілька годин, а краще на ніч, щоб засіб проник всередину тканини і почав діяти.

Через кілька годин спробуйте акуратно випрати плед в розчині руками. Найбільшу увагу звертайте на місця з найстійкішими плямами. Не забудьте після такого прання додатково прополоскати плед у чистій воді, щоб змилися залишки засобу.

Плед слід сушити на свіжому повітрі чи у приміщенні, яке добре провітрюється. Важливо, щоб тканина добре просохла, інакше може з'явитися неприємний затхлий запах. Коли плед повністю висохне, ви помітите, що він став м'яким, ніжним на дотик і чистим.

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