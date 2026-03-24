Навіть найчорніша сковорідка стане бездоганно чистою: як за 3 хвилини позбутися нагару

Нагар на сковорідці — проблема, з якою стикається кожен. І якщо легкі забруднення ще можна швидко змити, то застарілий чорний шар здається практично безнадійним. Однак існують прості, але вкрай ефективні способи, які допоможуть позбутися застарілого жиру й нагару буквально за декілька хвилин.

Перекис водню й засіб для миття посуду. Це один із найефективніших способів для швидкого очищення. Як використовувати: змішайте перекис водню із звичайним гелем для посуду, нанесіть на нагар, залиште на 2-3 хвилини, потріть жорсткою стороною губки. Перекис розщеплює жир і нагар, а миючий засіб допомагає швидко змити увесь бруд.

Таблетка для посудомийної машини. Нетрадиційний, але дуже ефективний спосіб позбутися вікового нагару за лічені хвилини. Змочіть сковорідку гарячою водою, потріть поверхню таблеткою, залиште на кілька хвилин, змийте теплою водою. У складі таблеток є активні компоненти, які розчиняють навіть застарілий жир і нагар.