Навіть найчорніша сковорідка стане дзеркально чистою: як за 3 хвилини позбутися нагару

На приготування розчину для чищення нагару вам знадобиться лише три хвилини, сода і оцет.

Цей магічний народний метод навіть із найчорнішої і найбруднішої сковороди зробить дзеркало. Тому ви зможете насолоджуватися чистотою свого посуду і власною майстерність, адже такий спосіб потребує лише кілька хвилин вашого часу. Розповідаємо, як за допомогою простого бабусиного методу позбутися нагару зі сковорідки та іншого посуду.

Чим вивести нагар зі сковорідки та іншого посуду

Щоб зробити навіть найчорнішу сковорідку сяючою і бездоганно чистою, вам потрібно приготувати засіб для чищення. Цим засобом користувалися ще наші бабусі, тому він вкрай ефективний, оскільки перевірений часом. На його приготування вам знадобиться лише 3 хвилини.

Складники, які потрібні для розчину:

сода;

оцет;

вода;

губка для миття посуду;

металева щітка для посуду;

кухонна сіль.

Як відчистити сковорідку від нагару

Приготування розчину. Сода і оцет мають потужну очищувальну та дезінфікуючу силу. Для приготування розчину візьміть 100 грамів соди і 50 грамів оцту, змішайте це все у глибокій мисці. Потім ретельно розподіліть цю пасту по всій поверхні сковорідки, де є нагар. Залиште розчин працювати на 15-20 хвилин, це дасть змогу суміші проникнути в шари бруду, щоб ви могли з легкістю видалити його. Якщо випадок дуже складний, брудний посуд можна замочити в окропі на ніч.

Сода і оцет мають потужну очищувальну та дезінфікуючу силу. Для приготування розчину візьміть 100 грамів соди і 50 грамів оцту, змішайте це все у глибокій мисці. Потім ретельно розподіліть цю пасту по всій поверхні сковорідки, де є нагар. Залиште розчин працювати на 15-20 хвилин, це дасть змогу суміші проникнути в шари бруду, щоб ви могли з легкістю видалити його. Якщо випадок дуже складний, брудний посуд можна замочити в окропі на ніч. Чищення сковорідки. Після того, як розчин із соди та оцту відпрацює, потрібно засобом для миття посуду чи металевою щіткою пройтися по поверхні сковорідки, щоб видалити рештки нагару. Це варто робити обережно, уникаючи подряпин. Далі помийте пательню теплою водою, щоб видалити залишки соди, оцту і бруду. Такий спосіб не підходить для чищення сковорідок з тефлоновим покриттям, бо ви його пошкодите. Для того, аби видалити запах соди, якщо він є, потрібна кам’яна сіль. Просто трохи потріть нею сковорідку.

Читайте також:

Поставте до ванної кімнати контейнер із меленою кавою – і ви неодмінно будете вражені результатом

Як оживити засохлу кімнатну квітку: 5 порад від досвідчених флористів, які стовідсотково допоможуть

Більше ніколи не викидайте цей скарб: 6 способів, як застосувати бананову шкірку собі на користь