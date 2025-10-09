Навіть найстаріші каструлі сяятимуть, неначе нові: як за 5 хвилин позбутися нагару, жиру й нальоту

Як швидко відчистити каструлі від жиру й нагару / © Фото з відкритих джерел

Кожна господиня знає, як важко відмити старі каструлі після тривалого використання. Звичні засоби — сода, оцет, лимонна кислота, не завжди допомагають, а іноді навіть пошкоджують покриття. Проте є один простий, безпечний і копійчаний спосіб, який повертає посуду блиск буквально за 5 хвилин.

Як швидко позбутися нагару, жиру та нальоту з каструль за допомогою копійчаного засобу

Це перекис водню, який ми використовуємо для оброблення ран, водночас він також має неймовірні очищувальні властивості. Але щоб засіб упорався з нагаром і жиром, його треба правильно приготувати.

Рецепт приготування суміші для чищення каструль

Візьміть 2 столові ложки перекису водню 3%.

Додайте до нього столову ложку рідкого мила чи засобу для миття посуду.

Перемішайте — й отримаєте густу піну.

Як використовувати

Нанесіть суміш на брудні ділянки каструлі.

Залиште на 5-7 хвилин.

Потім помийте м’якою губкою — жир і нагар буквально зійдуть самі.

Ця суміш чудово працює навіть на застарілих плямах і не шкодить металу.

Перекис водню діє як кисневий відбілювач — він розщеплює органічні забруднення, жир і залишки їжі на молекули води й кисню. А рідке мило допомагає видалити залишки нальоту й створює ковзку плівку, щоб бруд легко знімався. На відміну від оцту чи соди, така комбінація не пошкоджує емаль, алюміній чи нержавійку.