- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Навіть найстаріші каструлі сяятимуть, неначе нові: як за 5 хвилин позбутися нагару, жиру й нальоту
Цей простий копійчаний засіб з аптеки очищає навіть віковий бруд за кілька хвилин. Ідеально підійде для алюмінієвого, сталевого та емальованого посуду.
Кожна господиня знає, як важко відмити старі каструлі після тривалого використання. Звичні засоби — сода, оцет, лимонна кислота, не завжди допомагають, а іноді навіть пошкоджують покриття. Проте є один простий, безпечний і копійчаний спосіб, який повертає посуду блиск буквально за 5 хвилин.
Як швидко позбутися нагару, жиру та нальоту з каструль за допомогою копійчаного засобу
Це перекис водню, який ми використовуємо для оброблення ран, водночас він також має неймовірні очищувальні властивості. Але щоб засіб упорався з нагаром і жиром, його треба правильно приготувати.
Рецепт приготування суміші для чищення каструль
Візьміть 2 столові ложки перекису водню 3%.
Додайте до нього столову ложку рідкого мила чи засобу для миття посуду.
Перемішайте — й отримаєте густу піну.
Як використовувати
Нанесіть суміш на брудні ділянки каструлі.
Залиште на 5-7 хвилин.
Потім помийте м’якою губкою — жир і нагар буквально зійдуть самі.
Ця суміш чудово працює навіть на застарілих плямах і не шкодить металу.
Перекис водню діє як кисневий відбілювач — він розщеплює органічні забруднення, жир і залишки їжі на молекули води й кисню. А рідке мило допомагає видалити залишки нальоту й створює ковзку плівку, щоб бруд легко знімався. На відміну від оцту чи соди, така комбінація не пошкоджує емаль, алюміній чи нержавійку.