Навіть найтемніший куточок саду оживе: 11 чагарників, які змінять подвір’я до невпізнання

Рододендрони / © Associated Press

Ділянки саду, куди майже не потрапляє сонце, часто залишаються порожніми або виглядають менш доглянутими. Втім, ландшафтні дизайнери та садівники переконують: навіть у повній тіні можна створити пишний і багатошаровий зелений простір. Для цього варто обрати чагарники, які добре переносять нестачу світла та не втрачають декоративності.

Про це повідомило видання martha stewart.

До добірки найкращих тіньолюбних рослин фахівці внесли 11 чагарників і декоративних культур, які здатні рости як у півтіні, так і в повністю затінених місцях.

Однією з найефектніших рослин назвали магонію сорту Soft Caress. Це компактний вічнозелений чагарник із насичено-зеленим листям, яке нагадує бамбук. Взимку рослина прикрашається яскраво-жовтими квітами. Садівники відзначають, що цей сорт не має колючок і не розростається надто агресивно.

Для тих, хто хоче додати кольору темним ділянкам саду, рекомендують рододендрони. Особливо виділяють сорт Southgate Radiance, який добре переносить спеку та посушливі умови. Його темно-лавандові бутони розкриваються у світло-фіолетові квіти, а сам чагарник зберігає компактну форму.

До списку також увійшов американський фундук. Навесні та наприкінці зими рослина прикрашає сад довгими звисаючими сережками, а пізніше дає їстівні горіхи. Фахівці наголошують, що цей чагарник потребує достатньо простору, оскільки може активно розростатися.

Ще однією популярною рослиною стала сріблястолиста гортензія. Вона цвіте білими суцвіттями на початку літа та приваблює запилювачів. Засохлі квіти можуть залишатися на кущі до осені й навіть узимку, створюючи додаткову текстуру в саду. Особливістю цієї гортензії є те, що її можна сильно обрізати наприкінці зими для підтримання компактної форми.

Для затінених ділянок також радять висаджувати калину кленоволисту. Навесні вона вкривається дрібними білими квітами, а згодом на кущах з’являються ягоди, які приваблюють птахів. Восени листя цієї калини змінює колір на червоний, рожевий або фіолетовий.

Серед великих декоративних чагарників експерти відзначили гіркокаштан дрібноцвітий. Рослина формує довгі білі суцвіття, схожі на свічники, які приваблюють метеликів та колібрі. Хоча більше сонця сприяє ряснішому цвітінню, чагарник добре росте й у тіні.

Для створення контрасту в саду рекомендують гейхерелу сорту Twilight. Вона має декоративне листя темних фіолетових, бордових і сріблястих відтінків із яскравою пурпуровою нижньою частиною.

До переліку також потрапила фатсхедера — декоративна рослина, схожа на плющ. Вона має виткі стебла, але не поширюється агресивно та добре підходить для заповнення затінених зон.

Окрім цього, фахівці рекомендують висаджувати лейкотоє — декоративний чагарник із вузьким блискучим листям насиченого зеленого кольору. Особливо популярним називають сорт Squazam, який формує невеликі білі квіти у формі урни. Рослина добре почувається у вологому, добре дренованому ґрунті та підходить для затінених куточків саду, де інші культури часто втрачають декоративність.

Ще одним вдалим варіантом для тіні вважають тис. Цей вічнозелений чагарник цінують за густу темно-зелену хвою, стійкість до спеки, посухи та більшості шкідників. Сорт тису сливового вирізняється компактною формою та здатністю зберігати насичений колір листя навіть узимку. Садівники зазначають, що рослина добре підходить для створення бордюрів і декоративних зелених зон упродовж усього року.

Також до списку найкращих тіньолюбних рослин увійшла камелія. Її кущі мають великі квіти, схожі на троянди, а період цвітіння триває від осені до ранньої весни. Камелії найкраще ростуть у теплому та вологому кліматі, полюбляють ранкове світло та легку післяобідню тінь. Залежно від сорту квіти можуть бути рожевими, білими, жовтими або фіолетовими. Завдяки тривалому цвітінню та пишному листю камелії часто використовують як головний декоративний акцент у затінених садах.

