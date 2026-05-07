Навіть одна ніч без сну викликає ушкодження мозку, як під час хвороби Альцгеймера: нове дослідження

Безсоння

Навіть короткочасне безсоння або одна безсонна ніч можуть спровокувати в людському мозку патологічні процеси, які зазвичай спостерігаються при важких дегенеративних захворюваннях. До такого тривожного висновку дійшли вчені з Університету Ібадана (Нігерія), проаналізувавши медичні дослідження за останні 25 років.

Руйнівні наслідки «олл-найтерів»

Дослідження, опубліковане в журналі IBRO Neuroscience Reports, свідчить, що відсутність сну викликає в мозку каскад проблем, які дзеркально відображають симптоми хвороби Альцгеймера. Зокрема, вчені зафіксували:

Ослаблення зв’язків між клітинами мозку (синапсів).

Запалення , що руйнує пам’ять.

Накопичення токсинів , які в нормі вимиваються під час сну.

Уповільнення регенерації: мозок починає виробляти менше нових клітин.

«Навіть короткі періоди позбавлення сну призводять до вимірюваного зниження пластичності синапсів та функцій пам’яті», — наголошують дослідники.

Мозок у пастці токсичних білків

Найбільш вразливою зоною виявився гіпокамп — ділянка мозку, відповідальна за перетворення короткочасних спогадів у довготривалі. Під час сну він генерує спеціальні електричні хвилі, які ніби «прокручують» події дня для їхнього збереження.

Без сну гіпокамп припиняє працювати належним чином, що призводить до накопичення токсичних білків — бета-амілоїду та тау-білка. Саме ці речовини є головними маркерами хвороби Альцгеймера, що спричиняє прогресуючу втрату пам’яті та когнітивних функцій.

Чи можна це виправити?

На відміну від невиліковної хвороби Альцгеймера, пошкодження від безсоння зазвичай є оборотними, якщо вчасно змінити спосіб життя. Вчені виділили кілька ключових рекомендацій для відновлення мозку:

Денний сон: короткий відпочинок тривалістю 10–30 хвилин допоможе відновити увагу та настрій після безсонної ночі. Гігієна сну: стабільний графік (лягати і вставати в один і той самий час), прохолодна та темна спальня. Відмова від гаджетів: синє світло екранів руйнує гормон сну мелатонін. Норма: дорослим (18–64 роки) критично важливо спати від 7 до 9 годин на добу.

Дослідники застерігають: популярна серед студентів та працівників стратегія «готуватися всю ніч» насправді лише заважає засвоювати інформацію та приймати рішення наступного дня, створюючи натомість «хибні спогади» та емоційну нестабільність.

