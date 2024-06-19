Навіть рослина, яка помирає, знову розквітне: насипте в горщик з орхідеєю 20 г популярної спеції

Помітили, що улюблена орхідея почала чахнути? Її листя жовтіє, квіти опадають. В такому разі слід негайно діяти. Одна спеція допоможе врятувати рослину. Потрібно всього 20 г — і ваша орхідея знову буде радувати пишними квітами і зеленим листям.

Дивовижні орхідеї змогли підкорити серця багатьох жінок своїм екзотичним виглядом. Тепер ця красуня, яка прийшла колись з півдня, часто прикрашає підвіконня наших будинків та квартир. Іноді буває, що для догляду за орхідеєю приділяється багато часу, але рослина все-рівно має млявий вигляд, не квітне і в'яне.

В такому разі вам допоможе домашній кондиціонер для орхідеї, який швидко змусить рослину повернутися до життя і почати активно зростати. Для цього візьміть 20 г кориці і просто насипте у горщик з квіткою. Підійде і паличка кориці, яку ви можете встромити між мульчою.

Ця популярна на кухні спеція відрізняється антигрибковими властивостями. А тому кориця допоможе врятувати орхідею від атак численних хвороб та розвитку бактерій. В результаті рослина оживе і одразу випустить нові бутони. Ця доступна спеція є підживленням і ліками в одному флаконі.

Корицю слід посипати в самий центр. Туди, звідки зростає листя орхідеї. Не забудьте також додати спецію в саму мульчу та на коріння. На одну рослину вистачить 20 г. Протягом 5 днів після такого підживлення квітку не можна поливати. Інакше кориця не зможе активно боротися з наявними хворобами.

Для лікування і боротьби зі шкідниками спецію потрібно використовувати раз на тиждень. А як підживлення вистачить і одного разу на 3 тижні, а то й рідше. Також ви можете комбінувати таке добриво з іншими засобами.

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