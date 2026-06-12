Навіть старі крани сяятимуть чистотою, а вапняний наліт зійде сам: найдієвіші суміші для чищення

Чим відчистити крани від вапняного нальоту / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо звичайні мийні засоби не впорюються з товстим шаром вапняного нальоту, варто скористатися більш потужними сумішами. Досвідчені господині та майстри з клінінгу знають кілька перевірених способів, які допомагають очистити навіть старі змішувачі без дорогих професійних засобів.

Лимонна кислота та засіб для миття посуду

Ця суміш вважається однією з найефективніших проти старого вапняного нальоту. Для приготування потрібно:

2 ст. л. лимонної кислоти;

1 сто. л. засобу для миття посуду;

200 мл теплої води.

Суміш наносять на кран губкою або серветкою та залишають на 30 хвилин. Лимонна кислота розчиняє мінеральні відкладення, а мийний засіб допомагає проникнути глибше в забруднення.

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Зубна паста та нашатирний спирт

Цей спосіб часто використовують для старих хромованих змішувачів. Змішайте:

1 ч. л. білої зубної пасти;

1 ч. л. нашатирного спирту.

Отриману пасту наносять на проблемні ділянки на 15 хвилин, після чого протирають м’якою тканиною. Засіб добре прибирає наліт, повертає блиск і допомагає позбутися тьмяності металу.

Перекис водню та харчова сода

Ця суміш особливо ефективна проти нальоту та жовтих плям біля основи змішувача. Для приготування треба взяти:

2 ст. л. соди;

1 ст. л. перекису водню.

Пасту наносять на забруднення на 20 хвилин. Після цього поверхню протирають вологою губкою. Суміш працює значно агресивніше за звичайну соду.

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Гарячий розчин лимонної кислоти для аератора

Найбільше вапна накопичується саме на аераторі — сіточці на кінці крана. Професіонали радять відкрутити його та занурити на ніч у гарячий розчин:

3 ст. л. лимонної кислоти;

500 мл гарячої води.

До ранку навіть дуже старі відкладення легко видаляються щіткою.

Секрет клінерів для бездоганного сяяння кранів

Після очищення змішувач варто натерти кількома краплями дитячої або мінеральної олії. Вона створює тонку захисну плівку, завдяки якій вода менше затримується на поверхні, а новий наліт утворюється значно повільніше.

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