Навіть старі кухонні рушники будуть, як нові: цей метод допоможе позбутися в’їдливих плям

Кухонні рушники мають найскладніші забруднення. Вони швидко втрачають свій первозданний вигляд від постійного прання. А всі в’їдливі плями, які залишаються від жиру, їжі та напоїв взагалі не можна нічим вивести, навіть дуже агресивні засоби не справляються з ними. Втім, є такі підручні засоби, які з легкістю впораються з проблемними плямами. Розповідаємо, чим відіпрати кухонні рушники, щоб вони були, неначе щойно з магазину.

Як відіпрати жирні плями з кухонних рушників

Кухонні рушники можна відіпрати від застарілих жирних плям кількома способами.

Рослинна олія й відбілювач. Для такого способу прання треба взяти 8 літрів води, 3 столові ложки будь-якого відбілювача, 2 столові ложки олії і 2 ложки гелю для миття посуду. Все добре розмішати, суміш довести до кипіння, а потім замочити в ній рушники на кілька годин. Після замочування добре виполоскайте їх у теплій воді – і ваші рушники стануть, як нові.

Для такого способу прання треба взяти 8 літрів води, 3 столові ложки будь-якого відбілювача, 2 столові ложки олії і 2 ложки гелю для миття посуду. Все добре розмішати, суміш довести до кипіння, а потім замочити в ній рушники на кілька годин. Після замочування добре виполоскайте їх у теплій воді – і ваші рушники стануть, як нові. Гель для посуду. Візьміть гарячу воду, додайте трохи засобу для миття посуду, розмішайте і замочіть рушники. Через кілька годин виперіть як зазвичай.

Візьміть гарячу воду, додайте трохи засобу для миття посуду, розмішайте і замочіть рушники. Через кілька годин виперіть як зазвичай. Господарське мило. Тканину треба добре намилити милом і помістити в поліетиленовий пакет на кілька годин. Опісля виперіть рушники звичайним способом, на них не залишиться жодної жирної плями.

Як відіпрати кухонні рушники за допомогою підручних засобів

Перекис водню. Засіб діє як відбілювач, тому добре впорається із застарілими плямами. На п’ять літрів теплої води додайте 2 столові ложки перекису й 1 столову ложку нашатирного спирту. Замочіть у розчині рушники на 2 години, плями зійдуть, наче й не було.

Засіб діє як відбілювач, тому добре впорається із застарілими плямами. На п’ять літрів теплої води додайте 2 столові ложки перекису й 1 столову ложку нашатирного спирту. Замочіть у розчині рушники на 2 години, плями зійдуть, наче й не було. Лимонна кислота. Випрані вологі рушники посипте лимонною кислотою, особливо ретельно обробіть заплямовані місця. Залиште на годину, щоб засіб відпрацював, потім прополощіть рушники у воді кімнатної температури. Можна засипати лимонну кислоту в порошок перед пранням, вона працюватиме як природній відбілювач.

Випрані вологі рушники посипте лимонною кислотою, особливо ретельно обробіть заплямовані місця. Залиште на годину, щоб засіб відпрацював, потім прополощіть рушники у воді кімнатної температури. Можна засипати лимонну кислоту в порошок перед пранням, вона працюватиме як природній відбілювач. Гірчичний порошок. Такий засіб послужить як екологічний відбілювач, що вкрай безпечний для тканини. Зробіть з гірчичного порошку й води пасту, нанесіть на вологі заплямовані місця й потримайте упродовж години. Потім виперіть білизну звичайним способом.

Такий засіб послужить як екологічний відбілювач, що вкрай безпечний для тканини. Зробіть з гірчичного порошку й води пасту, нанесіть на вологі заплямовані місця й потримайте упродовж години. Потім виперіть білизну звичайним способом. Марганцівка. Розведіть трохи марганцівки у теплій воді, щоб утворився рожевий розчин, засипте туди склянку прального порошку, все добре перемішайте. Замочіть у цьому розчині рушники на кілька годин, а опісля виперіть як зазвичай.

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