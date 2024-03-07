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Навіть старі кухонні рушники будуть, як нові: цей метод допоможе позбутися в’їдливих плям

Навіть старі кухонні рушники будуть, як нові: цей метод допоможе позбутися в’їдливих плям

Як відіпрати кухонні рушники від жирних плям / Фото: Freepik

Як відіпрати кухонні рушники від застарілих жирних плям: допоможуть ці копійчані засоби.

Кухонні рушники мають найскладніші забруднення. Вони швидко втрачають свій первозданний вигляд від постійного прання. А всі в’їдливі плями, які залишаються від жиру, їжі та напоїв взагалі не можна нічим вивести, навіть дуже агресивні засоби не справляються з ними. Втім, є такі підручні засоби, які з легкістю впораються з проблемними плямами. Розповідаємо, чим відіпрати кухонні рушники, щоб вони були, неначе щойно з магазину.  

Як відіпрати жирні плями з кухонних рушників

Кухонні рушники можна відіпрати від застарілих жирних плям кількома способами.

  • Рослинна олія й відбілювач. Для такого способу прання треба взяти 8 літрів води, 3 столові ложки будь-якого відбілювача,  2 столові ложки олії і 2 ложки гелю для миття посуду. Все добре розмішати, суміш довести до кипіння, а потім замочити в ній рушники на кілька годин. Після замочування добре виполоскайте їх у теплій воді – і ваші рушники стануть, як нові.
  • Гель для посуду. Візьміть гарячу воду, додайте трохи засобу для миття посуду, розмішайте і замочіть рушники. Через кілька годин виперіть як зазвичай.
  • Господарське мило. Тканину треба добре намилити милом і помістити в поліетиленовий пакет на кілька годин. Опісля виперіть рушники звичайним способом, на них не залишиться жодної жирної плями.

Як відіпрати кухонні рушники за допомогою підручних засобів

  • Перекис водню. Засіб діє як відбілювач, тому добре впорається із застарілими плямами. На п’ять літрів теплої води додайте 2 столові ложки перекису й 1 столову ложку нашатирного спирту. Замочіть у розчині рушники на 2 години, плями зійдуть, наче й не було.
  • Лимонна кислота. Випрані вологі рушники посипте лимонною кислотою, особливо ретельно обробіть заплямовані місця. Залиште на годину, щоб засіб відпрацював, потім прополощіть рушники у воді кімнатної температури. Можна засипати лимонну кислоту в порошок перед пранням, вона працюватиме як природній відбілювач.
  • Гірчичний порошок. Такий засіб послужить як екологічний відбілювач, що вкрай безпечний для тканини. Зробіть з гірчичного порошку й води пасту, нанесіть на вологі заплямовані місця й потримайте упродовж години. Потім виперіть білизну звичайним способом.
  • Марганцівка. Розведіть трохи марганцівки у теплій воді, щоб утворився рожевий розчин, засипте туди склянку прального порошку, все добре перемішайте. Замочіть у цьому розчині рушники на кілька годин, а опісля виперіть як зазвичай.

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