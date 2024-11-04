Навіть старі кухонні рушники сяятимуть чистотою: як швидко позбутися в'їдливих плям

Кухонні рушники – це незамінна річ для будь-якої господині. Однак із часом вони втрачають свій первозданний вигляд, набувають неприємного запаху. А все через те, що кухонний текстиль дуже швидко поглинає жир і запах. Але вихід є і дуже простий. Розповідаємо, як за допомогою копійчаних підручних засобів перетворити навіть дуже старі кухонні рушники на нові.

Як легко відіпрати кухонні рушники від жиру й неприємного запаху

Гель для миття посуду розщеплює жир, тому від уїдливих плям не залишиться й сліду. Налийте у тазик гарячої води, додайте трохи засобу для миття посуду, розмішайте й замочіть рушники та інший кухонний текстиль на 1-2 години. Після цього рушники треба випрати і добре виполоскати.

розщеплює жир, тому від уїдливих плям не залишиться й сліду. Налийте у тазик гарячої води, додайте трохи засобу для миття посуду, розмішайте й замочіть рушники та інший кухонний текстиль на 1-2 години. Після цього рушники треба випрати і добре виполоскати. Рослинна олія. Так, метод може здатися трохи дивним, однак досвідчені господині користуються олією, щоб відбілити рушники. Візьміть 3 ст. л олії, 2 ст. л сухого відбілювального засобу і склянку прального порошку. Залийте цю суміш окропом і замочіть кухонні рушники на годину, опісля виперіть як зазвичай.

Так, метод може здатися трохи дивним, однак досвідчені господині користуються олією, щоб відбілити рушники. Візьміть 3 ст. л олії, 2 ст. л сухого відбілювального засобу і склянку прального порошку. Залийте цю суміш окропом і замочіть кухонні рушники на годину, опісля виперіть як зазвичай. Перекис водню на відмінно впорається зі старими плямами, сірістю та жовтизною. Щоб приготувати розчин, треба взяти 2 ст. ложки перекису і розвести у 5-ти літрах води, додайте 1 ст. ложку нашатирного спирту. Замочіть у цьому розчині рушники на кілька годин, потім виперіть у пральній машині.

на відмінно впорається зі старими плямами, сірістю та жовтизною. Щоб приготувати розчин, треба взяти 2 ст. ложки перекису і розвести у 5-ти літрах води, додайте 1 ст. ложку нашатирного спирту. Замочіть у цьому розчині рушники на кілька годин, потім виперіть у пральній машині. Господарське мило. Цим методом користувалися ще наші бабусі, коли не було плямовивідників. Візьміть брудні кухонні рушники, намочіть і натріть їх господарським милом. Натертий текстиль складіть у пакет, зав’яжіть і залиште на 6 годин, щоб засіб добре відпрацював. Опісля виперіть як зазвичай.

Цим методом користувалися ще наші бабусі, коли не було плямовивідників. Візьміть брудні кухонні рушники, намочіть і натріть їх господарським милом. Натертий текстиль складіть у пакет, зав’яжіть і залиште на 6 годин, щоб засіб добре відпрацював. Опісля виперіть як зазвичай. Лимонна кислота чи оцет. Таким способом можна швидко позбутися плям від жиру, олії, вина та овочів. Візьміть рушники, які не відіпралися, насипте на плями лимонної кислоти чи оцту і відкладіть на годину. Потім просто прополощіть у теплій воді. Плями зникнуть з ваших рушників, як і не було.

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