Навіть старі кухонні рушники сяятимуть чистотою: як швидко позбутися в'їдливих плям

За допомогою цих підручних засобів можна легко відіпрати жовті й сірі застарілі плями та позбутися неприємного запаху.
Кухонні рушники – це незамінна річ для будь-якої господині. Однак із часом вони втрачають свій первозданний вигляд, набувають неприємного запаху. А все через те, що кухонний текстиль дуже швидко поглинає жир і запах. Але вихід є і дуже простий. Розповідаємо, як за допомогою копійчаних підручних засобів перетворити навіть дуже старі кухонні рушники на нові.
Як легко відіпрати кухонні рушники від жиру й неприємного запаху
- Гель для миття посуду розщеплює жир, тому від уїдливих плям не залишиться й сліду. Налийте у тазик гарячої води, додайте трохи засобу для миття посуду, розмішайте й замочіть рушники та інший кухонний текстиль на 1-2 години. Після цього рушники треба випрати і добре виполоскати.
- Рослинна олія. Так, метод може здатися трохи дивним, однак досвідчені господині користуються олією, щоб відбілити рушники. Візьміть 3 ст. л олії, 2 ст. л сухого відбілювального засобу і склянку прального порошку. Залийте цю суміш окропом і замочіть кухонні рушники на годину, опісля виперіть як зазвичай.
- Перекис водню на відмінно впорається зі старими плямами, сірістю та жовтизною. Щоб приготувати розчин, треба взяти 2 ст. ложки перекису і розвести у 5-ти літрах води, додайте 1 ст. ложку нашатирного спирту. Замочіть у цьому розчині рушники на кілька годин, потім виперіть у пральній машині.
- Господарське мило. Цим методом користувалися ще наші бабусі, коли не було плямовивідників. Візьміть брудні кухонні рушники, намочіть і натріть їх господарським милом. Натертий текстиль складіть у пакет, зав’яжіть і залиште на 6 годин, щоб засіб добре відпрацював. Опісля виперіть як зазвичай.
- Лимонна кислота чи оцет. Таким способом можна швидко позбутися плям від жиру, олії, вина та овочів. Візьміть рушники, які не відіпралися, насипте на плями лимонної кислоти чи оцту і відкладіть на годину. Потім просто прополощіть у теплій воді. Плями зникнуть з ваших рушників, як і не було.
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