Навіть старі та сірі шкарпетки стануть ідеально білими: замочіть їх на 15 хвилин у простому розчині

Як відбілити шкарпетки / © Фото з відкритих джерел

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Білі шкарпетки швидко втрачають охайний вигляд. Уже після кількох прань вони можуть посіріти, пожовтіти або вкритися темними слідами від взуття. Проте це не означає, що їх потрібно викидати. Існує простий спосіб освіжити тканину без дорогих засобів і тривалого кип’ятіння. Одним з найефективніших домашніх методів вважають розчин на основі перекису водню та рідкого господарського мила. Така суміш допомагає розчинити забруднення, освіжити волокна тканини та повернути шкарпеткам світліший колір.

Чому саме перекис водню і господарське мило

Перекис водню давно використовують для догляду за світлими тканинами. Він м’яко освітлює матеріал, допомагає позбутися жовтизни та неприємного запаху.

Рідке господарське мило добре розчиняє жир, пил і стійкі забруднення, не пошкоджуючи тканину. В поєднанні ці два компоненти працюють значно ефективніше, ніж окремо. Такий спосіб підходить для бавовняних і змішаних тканин білого кольору.

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Як приготувати розчин

Для очищення знадобляться лише два інгредієнти:

2 столові ложки 3% перекису водню;

1 столова ложка рідкого господарського мила.

Налийте до миски літр теплої води температурою близько 40 °C, додайте обидва компоненти та добре перемішайте. Покладіть шкарпетки до розчину так, щоб вони повністю занурилися у воду.

Тривале замочування не потрібне. Для більшості повсякденних забруднень достатньо 15 хвилин. Після цього злегка потріть найзабрудненіші місця руками або м’якою щіткою та виперіть шкарпетки у пральній машині у звичайному режимі.

Після висихання тканина стане білосніжною, а плями й сірість зникнуть, як і не було.

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Як зберегти білизну шкарпеток надовго

Щоб шкарпетки довше залишалися білими, їх краще прати після кожного використання, не відкладаючи на кілька днів. Забруднення, що довго залишаються у волокнах тканини, значно складніше видалити.

Також не варто прати білі речі разом із темними або яскравими тканинами. Для білизни бажано використовувати окремий цикл прання. Якщо після прання сушити шкарпетки на свіжому повітрі, вони довше залишатимуться свіжими, а світла тканина матиме охайніший вигляд.

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