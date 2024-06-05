Навіть старий тюль стане бездоганно чистим і білосніжним: знадобиться лише склянка солі

Якщо дорогі порошки та відбілюючі засоби не допомагають повернути фіранкам первозданний колір, допоможуть прості народні методи.
Напевно, кожна господиня мала хоч раз проблему із сірістю та жовтизною тюлю. Особливо складно прати кухонні фіранки, які з часом втрачають свій білосніжний колір через жир та налипання пилу. Втім, є кілька перевірених методів, які допоможуть впоратися з проблемою сірості та жовтизни. Вам знадобиться лише сіль, зеленка, перекис водню і трохи часу. Розповідаємо, як повернути навіть дуже старим і заплямованим фіранкам бездоганну чистоту та білий колір.
Як відбілити тюль за допомогою солі
Перед пранням тюль варто замочити, щоб з нього зійшов увесь пил. Інакше він може стати ще бруднішим після того, як ви виперете його у пральній машинці. Для замочування фіранок треба приготувати розчин. Візьміть три літри теплої води, розчиніть в ній склянку солі й замочіть брудний тюль на дві-три години. Опісля добре прополоскайте фіранки і періть як зазвичай. Ваш тюль стане, як новий, навіть зійдуть застарілі плями від жиру та бруду.
Як відбілити тюль за допомогою перекису водню й нашатирного спирту
Таким методом можна відбілювати кухонний тюль, який з часом втратив свій колір. Нашатирний спирт і перекис водню на відмінно упораються із застарілими жовтими плямами від жиру та бруду. Для приготування прального розчину візьміть 2 столові ложки перекису, 2 столові ложки нашатирного спирту, розчиніть у восьми літрах теплої води. Потім замочіть у цьому розчині тюль на одну-дві години. Витягніть фіранки й добре прополоскайте у проточній воді, відтисніть і висушіть. Такий метод підходить лише для бавовни та органзи.
Як відбілити тюль за допомогою зеленки
Перед тим, як використовувати зеленку, тюль треба випрати, інакше на ньому залишаться брудні розводи та сіро-зелені плями.
Зеленка допоможе повернути вашим фіранкам чистоту та первозданний білосніжний колір. Візьміть пів літра води й додайте туди 25 крапель зеленки, ретельно розмішайте і процідіть, аби не було часточок препарату. У тазик налийте теплої води, насипте розчин зеленки, ретельно перемішайте і замочіть випраний тюль на 15-20 хвилин. Після замочування добре виполощіть фіранки, вони знову засяють білосніжним кольором.
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