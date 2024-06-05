Навіть старий тюль стане бездоганно чистим і білосніжним: знадобиться лише склянка солі

Напевно, кожна господиня мала хоч раз проблему із сірістю та жовтизною тюлю. Особливо складно прати кухонні фіранки, які з часом втрачають свій білосніжний колір через жир та налипання пилу. Втім, є кілька перевірених методів, які допоможуть впоратися з проблемою сірості та жовтизни. Вам знадобиться лише сіль, зеленка, перекис водню і трохи часу. Розповідаємо, як повернути навіть дуже старим і заплямованим фіранкам бездоганну чистоту та білий колір.

Як відбілити тюль за допомогою солі

Перед пранням тюль варто замочити, щоб з нього зійшов увесь пил. Інакше він може стати ще бруднішим після того, як ви виперете його у пральній машинці. Для замочування фіранок треба приготувати розчин. Візьміть три літри теплої води, розчиніть в ній склянку солі й замочіть брудний тюль на дві-три години. Опісля добре прополоскайте фіранки і періть як зазвичай. Ваш тюль стане, як новий, навіть зійдуть застарілі плями від жиру та бруду.

Як відбілити тюль за допомогою перекису водню й нашатирного спирту

Таким методом можна відбілювати кухонний тюль, який з часом втратив свій колір. Нашатирний спирт і перекис водню на відмінно упораються із застарілими жовтими плямами від жиру та бруду. Для приготування прального розчину візьміть 2 столові ложки перекису, 2 столові ложки нашатирного спирту, розчиніть у восьми літрах теплої води. Потім замочіть у цьому розчині тюль на одну-дві години. Витягніть фіранки й добре прополоскайте у проточній воді, відтисніть і висушіть. Такий метод підходить лише для бавовни та органзи.

Як відбілити тюль за допомогою зеленки

Перед тим, як використовувати зеленку, тюль треба випрати, інакше на ньому залишаться брудні розводи та сіро-зелені плями.

Зеленка допоможе повернути вашим фіранкам чистоту та первозданний білосніжний колір. Візьміть пів літра води й додайте туди 25 крапель зеленки, ретельно розмішайте і процідіть, аби не було часточок препарату. У тазик налийте теплої води, насипте розчин зеленки, ретельно перемішайте і замочіть випраний тюль на 15-20 хвилин. Після замочування добре виполощіть фіранки, вони знову засяють білосніжним кольором.

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