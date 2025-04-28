Навіть старий унітаз стане білосніжним: чим почистити сантехніку від вапняного нальоту й іржі

Чим відчистити іржу та вапняний наліт з унітазу / © Фото з відкритих джерел

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Розповідаємо, як приготувати засіб із підручних інгредієнтів для чищення іржі та вапняного нальоту з унітазу та іншої сантехніки.

Як позбутися іржі та вапняного нальоту: навіть старий унітаз буде ідеально білим

Щоб приготувати засіб для чищення, треба взяти 2 столові ложки харчової соди, пів столової ложки солі, по столовій ложці зубної пасти й гелю для миття посуду. Ретельно змішайте всі складники, щоб утворилася однорідна паста. Отриману суміш рівномірно розподіліть по внутрішній поверхні унітазу, приділяючи особливу увагу ділянкам із сильними забрудненнями. Залиште засіб на 60 хвилин, щоб активні речовини розчинили вапняний наліт та іржу. Потім необхідно пройтися йоржиком, щоб видалити залишки бруду. Результат вас приємно здивує: на сантехніці не залишиться й сліду навіть від найскладніших забруднень.

Така паста ідеально підійде для чищення ванни, раковин і кахельної плитки, тому засіб можна вважати універсальним. До того ж, ця суміш не лише ефективно бореться з нальотом та іржею, вона також має дезінфікуючі властивості. Тому ваша ванна кімната сяятиме бездоганною чистотою.

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Досвідчені господині розкрили ще один секрет, як позбутися іржі, якщо паста не допомогла. Треба рясно змочити паперовий рушник оцтом 9% і прикласти його до ділянки, яка потребує чищення. Рушник з оцтом необхідно залишити на 3 години, щоб засіб відпрацював. Після закінчення часу рушник слід прибрати і пройтися по поверхні сантехніки йоржиком, щоб видалити залишки іржі. Після такої процедури сантехніка стане, як нова.