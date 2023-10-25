Навіть таку проблему можна вирішити: що робити, якщо залишилися плями після відбілювача

Якщо після невдалого використання відбілювача на одежі залишилися плями, не поспішайте викидати її до смітника. Існує п'ять способів, які допоможуть врятувати речі.

Майте на увазі, що деякі з цих методів підійдуть лише для очищення свіжих плям від відбілювача. Але перш ніж взятися до оброблення, нанесіть на поверхню пошкодженої речі пасту з води та харчової соди і дайте їй висохнути. Це допоможе відчистити залишки відбілювача та підготує матеріал до подальших дій.

Плями від відбілювача на білому: підійде оцет

Часто, використовуючи білизну на білому одязі для очищення плям, можна із сумом помітити, що вона залишила на поверхні жовті розводи. Якщо так трапилося, не переживайте. Хутчіш біжіть на кухню за білим оцтом:

спочатку прополощіть річ у прохолодній воді кілька хвилин;

нанесіть білий оцет на всі жовті плями;

залиште на 5 хвилин;

промийте плями під холодною водою;

якщо жовті плями ще не зникли, повторіть процедуру.

Плями від відбілювача на чорному: мийний засіб або спирт

Плями від відбілювача на чорному / Фото: pixabay.com

Мийним засобом для миття посуду можна обробити вибілені плями на чорному матеріалі. Хоча цей засіб можна застосовувати і на білих речах. Додайте 3-4 краплі мийного засобу в миску води, занурте чисту ганчірку, а потім промокніть пляму спочатку із зовнішнього боку, а потім - із внутрішнього. Промийте річ у холодній воді.

Від невеликих плям від відбілювача можна застосовувати спирт, наприклад, якщо на одяг випадково потрапила крапля білизни. Змочіть ватяний тампон у спирті, прикладіть вату на краї плями, зачекайте кілька секунд, а потім рухайтеся до центру плями. Поступово під впливом спирту фарба одягу розчинятиметься і заповнить вибілену частину.

Не промивайте тканину, а залиште її підсушитися на відкритому повітрі, далеко від потрапляння прямих сонячних променів.

Як прибрати плями від відбілювача: фарба й маркери для тканин

Щоб відновити втрачений колір повністю, знадобиться фарба для тканини. Придбати її можна в будь-якому магазині для рукоділля. Підберіть відтінок, який найбільше підходить до кольору вашого одягу. Уважно вивчіть інструкцію. Пофарбуйте річ. Залиште сушитися у добре провітрюваному приміщенні далеко від прямих сонячних променів. Перш ніж одягати виріб, його потрібно випрати за делікатного режиму.

Як альтернативу, можна використати спеціальний маркер для одягу. Він не так бруднить тканину.

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