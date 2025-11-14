Навіть у мороз: чому експерти радять провітрювати квартиру щодня взимку

Чи потрібно відкривати вікна взимку / © unsplash.com

Проте, хоча зберегти тепло видається найприємнішим варіантом, провітрювання навіть восени й взимку — це не просто рекомендація експертів, а життєва необхідність для збереження вашого житла в ідеальному стані. І це стосується не лише того, щоб швидко сушити білизну всередині!

Ігнорування відкриття дверей та вікон може мати серйозні наслідки, тому експерти радять робити це щодня, незалежно від погоди.

Чому життєво важливо забезпечити потік свіжого повітря

Є кілька причин, чому варто відчиняти двері й вікна взимку, навіть якщо це незручно. Основна думка проста: будь-який дім потребує вентиляції, навіть коли надворі холодно.

«Багато людей готові пожертвувати необхідною вентиляцією, щоб залишатися в теплі та затишку, і це природно», — зазначає Джеймс Лонглі, керівник Utility Bidder. «Але нестача свіжого повітря у будь-якому приміщенні може призвести до появи цвілі, вогкості та конденсату, що з часом погіршує стан житла».

Цвіль і грибок зазвичай з’являються там, де підвищена вологість і немає куди виводити зайву воду — наприклад, якщо двері та вікна залишаються щільно зачиненими.

Девід Мілошев, ліцензований електрик і фахівець з вентиляції та опалення у Fantastic Services, пояснює: «Закривання всіх вікон і дверей затримує вологу, яка утворюється під час щоденних справ — приготування їжі, прийняття ванни чи навіть дихання».

Наслідки цього можуть бути серйозними: «Надмірна вологість призводить до конденсату на вікнах, стінах і стелі, створюючи ідеальні умови для розвитку цвілі, яка з часом руйнує поверхні та погіршує якість повітря всередині», — попереджає він. «Дослідження показують, що цвіль може викликати головні болі, проблеми з диханням, астму та алергії, якщо не усунути її».

Тому достатня вентиляція є ключовою для запобігання конденсату на вікнах, стінах і стелі.

Чому важливо провітрювати приміщення взимку / © Фото з відкритих джерел

Ще один аспект, який часто забувають, — це забруднення повітря всередині будинку. Девід зазначає: «Вважається, що повітря всередині приміщень у 10 разів більш забруднене, ніж зовнішнє, через високу концентрацію домішок».

«Домашні справи, як-от приготування їжі чи прибирання, виділяють забруднювачі в повітря, і вентиляція — один із ключових способів їх видалення», — додає він.

Це не єдині «загарбники» повітря в будинку. Джеймс додає, що шерсть тварин, пил та пух також можуть шкодити, якщо не виводити їх назовні. «Ці забруднювачі не лише погіршують стан житла, а й шкодять здоров’ю, особливо літніх людей. Вдихання таких часток може погіршувати астму та викликати алергії«, — пояснює він.

Хоча найкращі очисники повітря можуть частково допомогти, експерти наполягають: свіжий повітряний потік — найефективніший та найдоступніший спосіб покращити якість повітря в домі.

Як правильно провітрювати взимку

Скільки часу потрібно тримати вікна відкритими, щоб забезпечити достатню вентиляцію? «Відкривайте вікна на невеликий час протягом дня — приблизно на 5–10 хвилин одночасно, бажано з обох боків будинку для ефективного повітрообміну», — радить Джеймс.

«У ванних кімнатах і кухні використовуйте витяжки під час приготування їжі чи після душу», — додає Девід. «Вікна залишайте трохи відчиненими, щоб внутрішнє тепло не виходило повністю, створюючи локальний циркуляційний потік».

Якщо ви літня людина або відчуваєте негативний вплив холоду, дотримуйтесь обережності: обігрівайте приміщення, а вікна відкривайте лише на кілька хвилин. Також можна розглянути використання зволожувача або осушувача повітря, щоб зменшити потребу у відкритті вікон у найхолодніші дні.