Навіть у найсирішому льосі не проросте: що покласти поряд з картоплею

Виявляється, існує секретний спосіб, як зробити так, щоб картопля у льосі не проросла. Зокрема, кажуть експерти, потрібно покласти поряд з овочем певні продукти.

Користувач TikTok під ніком @lifetips669 поділився своїми секретами зі зберігання картоплі. В ролику йдеться про те, що найкраще зберігати разом картоплю та яблука. Ці два продукти чудово поєднуються і подовжують терміни зберігання один одного.

Виявляється, що все не так просто, адже за цим секретом стоїть наука.

Наприклад, експерти на порталі Tasting Table розповідають, що яблука під час зберігання виділяють етилен. Це природний газ, який впливає на картоплю таким чином, що уповільнює її дозрівання. А отже, коренеплоди не проростатимуть у льосі.

Також на сайті фахівці не радять зберігати картоплю у надто теплому приміщенні. Вони рекомендують обирати натомість сухе, прохолодне та достатьно темне.

Експерти кажуть, що за можливості краще не класти картоплю до холодильника, адже надто сильний холод може спровокувати перетворення крохмалю, який міститься в коренеплодах, на цукор. Останній під час приготування перетворюється на канцероген.

Варто бути уважними, якщо зберігаєте картоплю з яблуками, а в льосі лежать й інші овочі або фрукти. Етилен з яблук може мати зворотний вплив на броколі, цибулю, персики та диню. Вони надто чутливі до етилену, а тому можуть дозрівати ще швидше, а отже, псуватися завчасно.

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