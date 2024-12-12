Навіть взимку щодня смакуватимете яєчню: названо три породи курей, які найкраще несуться

Вони є невибагливими, а тому вам не доведеться витрачати зайві нерви і свій час на створення для пернатих правильних умов.

Декабл білий — ця чудова порода домашніх птахів народилася в Нідерландах. Кури відрізняються коричневим або білим забарвленням. Однак головною їхньою перевагою є завидна стійкість до стресу завдляки спокійному характеру. Кожна птиця на добу з'їдає близько 100 г зерна, а вага їхніх яєць приблизно 65 г. За один рік курка може знести близько 330 яєць.

Бованс золота лінія — досить попуряний в Україні варіант домашніх птахів. Ця порода відрізняється міцним імунітетом і досить високою продуктивністю. За рік одна курка цієї породи також несе близько 330 яєць, а вага кожного приблизно 67-70 г. Фермери обирають цю породу через її невибагливість. Вони можуть без проблем жити просто в клітках, не потребують особливої активності і легко пристосовуються до різних умов проживання.

Браун Нік — ця порода з'явилася в Німеччині. Вона відрізняється дуже високою продуктивністю, адже одна курка може на рік знести до 400 яєць. При цьому вага кожного складатиме 75 г. А це найкращий показник серед трьох представлених порід. Ці птахи мають міцний імунітет та спокійний характер, а тому за ними досить просто доглядати.

Читайте також: