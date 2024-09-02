Навіть взимку зможете насолодитися свіжими качанами: як заморозити капусту

Якщо у вас вродило багато білокачанної капусти, яку ви використовуєте для салатів, борщу, голубців та інших страв, але точно знаєте, що не встигнете приготувати все і одразу, тоді вам знадобляться ці лайфгаки.

Хоча ви можете заморожувати сиру капусту, це не означає, що вам потрібно просто засунути цілий качан в пакет і покласти його до морозильної камери. Щоб цей продукт зберігався місяцями і був придатним для вживання взимку, слід дотримуватися простих правил.

Як заморожувати капусту, щоб вона залишалася смачною надовго

Насамперед, розріжте кожен качан капусти на четвертинки, бланшуйте близько однієї хвилини в окропі, а потім "шокуйте" крижаною водою. Не забудьте охолодити шматки капустини, висушити їх, покласти у пакети з блискавкою, які найкраще підходять для заморожування.

Покроково цей метод має такий вигляд:

зелену чи червонокачанну капусту кладуть на обробну дошку стеблом донизу. Розрізають її навпіл, а потім вже нарізають на четвертинки.

наповнюють велику каструлю водою наполовину, доводять до кипіння до сильному вогні, в той же час наповнюють миску крижаною водою і відставляють.

обережно опускають четвертинки в окріп, варять близько 60 сек, а потім швидко переміщають у миску з крижаною водою. Залишають на хвилину, щоб припинити процес варіння.

виймають капусту з крижаної води, викладають на тарілку, де обсушують паперовими рушниками. Можна додатково на цьому етапі видалити серцевину і плодоніжку, нарізати капусту або нашаткувати її за бажанням.

висушені четвертинки перекладають до пакетів і видаляють зайве повітря.

В морозильній камері капусту зможе зберігатися до 9 місяців.

Як заморозити капусту для голубців

Багатьох також цікавить, чи можна заморозити листки капусти для голубців. Звісно, що так. Але тут також існують свої нюанси.

Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Качан капусти потрібно очистити від верхнього листя, промити і вирізати "ніжку" ножем. У отвір, що з'явився, насипте солі, а потім помістіть капустину у будь-яку ємність, яка підійде за розміром.

Залийте продукт водою майже повністю, доведіть до кипіння, переверніть отвором донизу і, коли вода ще раз закипить, варіть приблизно 10-15 хв. Після того, як ви вимкнете плиту, ємність з капустиною накрийте кришкою, щоб вона повністю охолола в розсолі.

Коли качан повністю охолоне, акуратно розберіть його на окреме листя, складіть до пакету і помістіть у морозильну камеру. Коли ви захочете взимку приготувати голубці, листя потрібно буде розморозити протягом 30-50 хв.

Чи можна заморожувати сиру капусту

Хоча технічно заморозити сиру капусту можна, але все-таки краще її спочатку бланшувати. Це допоможе запобігти розвитку будь-яких шкідливих бактерій, які можуть залишитися на продукті після збирання чи придбання в магазині. Більше того, такий крок гарантує, що капуста зберігатиметься смачною в морозильній камері довше.

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