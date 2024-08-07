Навіть якщо у вас мало фаршу, вийде ціла гора котлет: секрет досвідчених кулінарів

Бувають ситуації, коли фаршу залишається мало, а котлет потрібно насмажити на всю родину. Існують деякі кулінарні хитрощі, які допоможуть вам справитися з такою проблемою.

При цьому, смак вже готової страви зовсім не постраждає. Ваші рідні або гості навіть і не помітять, що в котлетах мало м'яса. Страва вийде соковитою та дуже смачною.

Якщо потрібно збільшити об'єм фаршу для котлет, досвідчені кулінари радять додати до м'яса терту сиру картоплю. Для 500 г фаршу достатньо буде трьох середніх бульб.

За відсутності картоплі чудово підійде також рис. Звичайно, перед додаванням цього інгредієнта до м'ясного фаршу, його потрібно попередньо відварити і остудити.

Але сира картоплі та відварений рис можуть додати до смаку котлет нових ноток. Якщо ви цього не хочете, тоді ловіть один хитрий лайфгак. Для збільшення маси м'ясного фаршу додайте до нього одну склянку вівсяних пластівців (на 300-400 г основного компонента).

Спочатку вівсяні пластівці слід залити окропом та залишити під кришкою на 10 хвилин, щоб вони набухли. За цей час ви встигнете підготувати ще кілька інгредієнтів. Насамперед, подрібніть на терці одну цибулину та кілька зубчиків часнику для пікантності смаку.

Як тільки пластівці збільшаться у розмірах і стануть м'якими, додайте до них натерті цибулю з часником, одне яйце та 1 ст. ложку манки. Ретельно перемішайте і додайте отриману суміш до фаршу. Для таких котлет найкраще підійде курячий фарш, хоча можете також використовувати свинячий або яловичий.

Щоб покращити смак майбутніх котлет, додайте також трішки натертого сиру. Посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте масу, сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні і обсмажте як зазвичай. Можете додати улюблені спеції, зелень.

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