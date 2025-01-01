Навіть з домашніми тваринами дивани будуть ідеальними: візьміть тертку і 1 шматок одного засобу

Щоб швидко і якісно очистити м'які меблі не потрібно купувати хімічні засоби. Ви можете зробити це тим, що є в кожній оселі.

Хоча б раз на рік необхідно проводити генеральне прибирання, під час якого доводити до ладу м'які меблі. Не слід забувати, що крісла та дивани також потребують очищення.

Впоратися з цим завданням допоможе звичайне господарське мило. Воно чудово очищає будь-які поверхні в оселі не гірше за магазинні хімічні засоби.

Щоб прибрати бруд та неприємний запах, що в'ївся, з тканини м'яких меблів, запам'ятайте такий алгоритм дій:

Візьміть тертку і на найдрібніший її відсік натріть цілий шматок господарського мила.

Стружку, яку ви отримали, потрібно натерти в оббивку всіх м'яких меблів в будинку.

Далі візьміть вологі серветки і чистку губку для миття посуду, щоб ретельно протерти тканину.

Тепер потрібно весь мильний шар змити за допомогою теплої і чистої води. Можна повторити всі кроки, поки меблі не стануть повністю чистими.

Дайте меблям повністю висохнути і насолоджуйтесь отриманим результатом.

Хоча цей метод і дуже простий, але він вкрай ефективно бореться з різними видами забруднень, а також неприємним запахом меблів. А ще з ним ви точно впораєтеся з шерстю домашніх тварин, яка залишається на диванах та кріслах.

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