Навіть засохла розсада до ранку оживе: чудо-підживлення для помідорів, перця, огірків і капусти

Щоб отримати щедрий урожай городини, спочатку треба виростити здорову й міцну розсаду. Яка гарно розвиватиметься і не боятиметься хвороб та шкідників. Вкрай важливою частиною догляду за рослинами є підгодівля. Досвідчені городники поділилися рецептом секретного засобу для підживлення рослин. Розповідаємо, як приготувати підкормку для розсади із трьох трав, щоб вона росла міцною та здоровою.

Як власноруч приготувати підживлення для розсади

Досвідчені городники рекомендують готувати підживлення для розсади перцю, огірків, помідорів та капусти власноруч. Є три рослини, які можна придбати в аптеці чи заготовити самостійно, вони мають всі необхідні макроелементи для росту й розвитку розсади. До того ж, таке підживлення екологічно чисте і не містить хімічних складників, тому овочі будуть максимально безпечними та корисними для здоров’я. Це кропива, чистотіл та кульбаба.

Заварювати трави треба у таких пропорціях: 2 частини кропиви, по одній частині чистотілу та кульбаби Закип’ятіть воду, засипте в окріп сухі трави і дайте настоятися упродовж 1-2 годин. Відвар треба розбавити чистою водою кімнатної температури у пропорції 1:5 і раз на тиждень цим підживленням поливати розсаду.

Яка користь кропиви, чистотілу та кульбаби для розсади

Кропива. Це перша складова для приготування добрива. Рослина містить у своєму складі велику частку азоту, який треба городині на початковому етапі росту й розвитку. Також у кропиві достатня кількість фосфору та калію, що вкрай важливий для стійкості рослин від хвороб та шкідників. Окрім того, ці макроелементи потрібні розсаді для росту та зміцнення кореневої системи.

Це перша складова для приготування добрива. Рослина містить у своєму складі велику частку азоту, який треба городині на початковому етапі росту й розвитку. Також у кропиві достатня кількість фосфору та калію, що вкрай важливий для стійкості рослин від хвороб та шкідників. Окрім того, ці макроелементи потрібні розсаді для росту та зміцнення кореневої системи. Чистотіл. Рослина містить неймовірно велику кількість йоду, тому стане чудовим помічником для росту та розвитку розсади. До того ж, йод допомагає в рази підвищити врожайність помідорів, огірків і перця.

Рослина містить неймовірно велику кількість йоду, тому стане чудовим помічником для росту та розвитку розсади. До того ж, йод допомагає в рази підвищити врожайність помідорів, огірків і перця. Кульбаба містить велику частку мінеральних речовин, які зміцнюють імунітет розсади до різноманітних захворювань. Тому після такої підкормки рослини не боятимуться різких перепадів температур, захворювань та шкідників.

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