Навіть застарілий наліт зникне з унітазу просто на очах: залийте всередину популярний напій

Виявляється, не потрібно мудрувати, щоб видалити іржу та жовтий наліт з унітазу. Можна не використовувати хімічні засоби, вам знадобиться всього лише популярна содова.

Йдеться про кока-колу, яка може стати справжнім "рятівником", коли потрібно швидко та ефективно очистити унітаз від прям іржі і вапняного нальоту, але у вас немає під рукою спеціальної хімії.

Весь секрет дії цього напою в кислотах, які в ньому містяться — фосфорній та вуглекислій. Саме завдяки їхнім властивостям можна швидко впоратися з забрудненнями різного роду. Вони працюють як розчинник, який м'яко працює над відкладеннями, але не завдає жодної шкоди керамічній поверхні.

Як очистити унітаз за допомогою кока-коли? Все досить просто. Вам знадобляться 1-2 склянки напою, які потрібно просто вилити в унітаз так, щоб рідина повністю покрила всі забруднені ділянки. Залишіть його там на кілька годин, але краще на цілу ніч. За цей час кислоти точно подіють і плями розчиняться. Залишиться змити воду і насолоджуватися результатом.

Щоб ефект був ще більшим, можете додатково протерти поверхню йоржиком, тоді залишки нальоту з легкістю відійдуть. Деякі експерти радять кока-колу підігрівати перед використанням, тоді хімічна реакція пройде ще швидше.

Однак, пам'ятайте, що використовувати содову надто часто не можна. Адже вона призведе до накопичення цукру, а він є сприятливими умовами для зростання бактерій. Тому кола стане чудовим помічником, коли потрібно діяти швидко, але для регулярного прибирання все ж застосовуйте спеціальні засоби.

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