театральний фестиваль просто неба «СІМ»

З 12 по 18 вересня 2025 року в Києві відбудеться третій театральний фестиваль просто неба «СІМ» — одна з найбільших культурних подій столиці, яка збирає провідні театри країни на одній сцені під відкритим небом.

Протягом семи днів в інноваційному парку UNIT.City відбудуться сім вистав — щовечора новий театр, нова історія, новий привід поринути в себе крізь призму мистецтва

Формат фестивалю — «7 театрів / 7 днів / 1 сцена» — залишається незмінним.У програмі — найактуальніші українські вистави, відібрані для open-air показів: від національних академічних труп до незалежних театрів, які формують нову театральну культуру.

Фестиваль «СІМ» уже став щорічним культурологічним проєктом, масштабу якого не має аналогів в Україні. Минулого року подію відвідали понад 3500 глядачів. Цьогоріч команда готує ще масштабніший проєкт — із новою сценою, розширеною аудиторією та амбітною метою: прийняти до 5000 глядачів.

Попри повномасштабну війну, попит на культурні події в Україні зростає. Театри демонструють аншлаги, а розклад вистав розписаний на місяці вперед. Люди шукають у мистецтві підтримку, і фестиваль «СІМ» створений саме для цього — підтримати глядача емоційно, дати точку опори, простір для сенсів і пошуків.

«Ми бачимо цей фестиваль не як подію на вихідні, а як спосіб взаємодії з містом і людьми, які звикли бачити сенси між рядків. Це не тільки про тиждень театру, — це про довіру до культури як ресурсу, що не втрачає сили навіть у найскладніші часи. Театр сьогодні — це про щирість, близькість і здатність говорити відверто — зазначають в UNIT.City.Фестиваль реалізується як частина соціальної ініціативи UNIT.City. Усі витрати театрів покриваються організаторами — від логістики до гонорарів. Таким чином, «СІМ» підтримує не лише глядача, а й самі театри, які продовжують працювати в непростих умовах.Програма театрального фестивалю «Сім»

12.09, 18:00 — Freedom Ballet, Flambe

13.09, 18-00 — Моновистава — “Суперстар”

14.09, 18-00 — Театр імені Миколи Куліша(Херсон), Одноденний герой.

15.09, 18-00 — Антиреприза — “Бейбібум”

16.09, 18-00 — Дикий театр — “Людина Подушка”

17.09, 18-00 — Театр Марії Заньковецької(Львів) — “Доця”

18.09, 18-00 — Новопечерська школа, Мотанка від Олени КоляденкоПосилання на сайт заходу: https://7theater.com/

Проект реалізовано за підтримки: OMD, AJAX, BOLT, KAN, AWT Bavaria, TAVR Media.