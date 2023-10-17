Найбрудніші чашки стануть чистими за кілька хвилин: як відмити посуд від нальоту після чаю та кави

Ми так любимо пити чай або каву, особливо восени, коли на вулиці похолодало і дуже хочеться зігрітися теплим смачним напоєм. Та нерідко наші улюблені напої залишають на чашках коричневий слід. Тоді посуд має непривабливий та неестетичний вигляд, до того ж, коричневі плями буває непросто відмити.

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Чому на чашках з’являються коричневі плями від напоїв

Напевно, кожен знає, що після улюбленого чаю або кави на чашках з’являються неестетичні плями коричневого відтінку. Особливо, коли після частування вчасно не помиєш посуд, ці плями потім дуже важко вивести.

Коричневий слід на чашках з’являється через дію таніну – це окислювач рослинного походження, який міститься у наших улюблених напоях. Саме він «підфарбовує» посуд у неприємний колір. Однак із цієї ситуації є досить простий вихід. Британські експерти від My Financial Society назвали рецепт простої, але вкрай ефективної суміші, яка здатна впоратися навіть із дуже застарілими плямами всього за 10 хвилин. Про це пише Express.

Як відмити чашки від коричневих плям після кави та чаю

У статті йдеться про суміш харчової соди та оцту. Така досить проста комбінація речовин може з легкістю впоратися не лише з коричневими плямами на чашках, але стати помічником, аби прочистити каналізацію, відмити бруд із каструль або з іншого посуду, який не вдалося відмити раніше. Для цього не потрібно жодних дорогих засобів для миття посуду, просто слід узяти соду та оцет, які є на будь-якій кухні.

Експерти рекомендують змішати харчову соду та оцет у пропорції 0,5 до 1, тобто, варто взяти одну частину оцту та в половині менше соди. Наприклад, на одну столову ложку соди буде потрібно 2 столові ложки оцту. Цією сумішшю варто обробити чашки або інший брудний посуд і залишити на 10 хвилин. Потім посуд необхідно ретельно виполоскати у чистій гарячій воді. Результат ви побачите відразу: неприємні коричневі сліди та інший бруд зникне на раз, запевняють експерти.

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