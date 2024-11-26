Найбрудніші кухонні рушники за лічені хвилини будуть, як нові: трюк із мікрохвильовкою

Кухонний текстиль щодня використовується під час приготування їжі. Незважаючи на регулярне прання в машинці, в’їдливі плями можуть залишатися на тканині, псуючи її зовнішній вигляд.

Традиційні методи прання кухонних рушників не завжди ефективні, особливо коли йдеться про застарілі забруднення. Сучасні технології дають змогу знайти альтернативні способи розв'язання цієї проблеми. Одним із таких методів є очищення кухонних рушників за допомогою мікрохвильової печі. Розповідаємо, навіщо досвідчені господині кладуть брудні кухонні рушники до мікрохвильовки.

Як швидко позбутися плям і бруду з кухонних рушників

Щоб скористатися таким простим методом, який допоможе позбутися бруду на кухонному текстилі, дотримуйтеся простих рекомендацій.

Спочатку намочіть рушник і обробіть його господарським милом до утворення рясної піни. Відіжміть рушник, щоб позбутися надлишку води й мильної піни, потім згорніть і покладіть до поліетиленового пакету. Приготуйте розчин лимонної кислоти, розчинивши дві чайні ложки засобу в холодній воді, і просочіть ним рушник, що знаходиться в пакеті. Покладіть незав'язаний пакет із рушником у мікрохвильову піч на 2 хвилини за потужності 450 Вт. Витягніть пакет із мікрохвильовки, дочекайтеся повного охолодження рушника, після чого ретельно прополощіть. Плями й бруд зійдуть з нього, неначе їх і не було.

Читайте також:

Пухкі японські оладки-суфле – справжній кулінарний хіт, який готується легко та швидко

Як швидко позбутися волосся, жиру й мила в каналізаційному зливі: допоможуть підручні засоби

Як очистити пральну машину від запаху і бруду в домашніх умовах: коли це потрібно зробити