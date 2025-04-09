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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Найбрудніші місця в оселі: ви навіть не здогадуєтесь, де справжні осередки мікробів

Ви регулярно чистите унітаз і раковину, але найбільше забруднене місце у вашій оселі — це вимикач! На його поверхні накопичуються бактерії від рук усіх членів сім’ї, а також частинки їжі та пил.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Найбрудніші місця в оселі

Найбрудніші місця в оселі / © Фото з відкритих джерел

Протирайте вимикачі кожного дня спиртовою серветкою або ватним диском з перекисом водню. Не забувайте й про пульти від техніки — вони також є джерелом бактерій.

Розберіть пульти, вийміть батарейки та обережно протріть кнопки ватною паличкою, змоченою в спирті.

Не забувайте про ручки шаф і дверей — їх слід мити з милом щоразу ввечері. Також перевірте гумові килимки у ванній: під ними часто з’являється чорна пліснява.

Замочіть килимки у розчині хлорки (1 частина хлорки на 10 частин води) на годину, а потім висушіть на сонці.

І пам’ятайте: навіть нова зубна щітка може стати джерелом небезпеки, якщо стоїть в склянці поруч із унітазом — під час змивання бактерії можуть розлітатися на 2 метри.

Зберігайте її в закритій шафці!

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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