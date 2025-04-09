Найбрудніші місця в оселі: ви навіть не здогадуєтесь, де справжні осередки мікробів

Найбрудніші місця в оселі / © Фото з відкритих джерел

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Протирайте вимикачі кожного дня спиртовою серветкою або ватним диском з перекисом водню. Не забувайте й про пульти від техніки — вони також є джерелом бактерій.

Розберіть пульти, вийміть батарейки та обережно протріть кнопки ватною паличкою, змоченою в спирті.

Не забувайте про ручки шаф і дверей — їх слід мити з милом щоразу ввечері. Також перевірте гумові килимки у ванній: під ними часто з’являється чорна пліснява.

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Замочіть килимки у розчині хлорки (1 частина хлорки на 10 частин води) на годину, а потім висушіть на сонці.

І пам’ятайте: навіть нова зубна щітка може стати джерелом небезпеки, якщо стоїть в склянці поруч із унітазом — під час змивання бактерії можуть розлітатися на 2 метри.

Зберігайте її в закритій шафці!