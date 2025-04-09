- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Найбрудніші місця в оселі: ви навіть не здогадуєтесь, де справжні осередки мікробів
Ви регулярно чистите унітаз і раковину, але найбільше забруднене місце у вашій оселі — це вимикач! На його поверхні накопичуються бактерії від рук усіх членів сім’ї, а також частинки їжі та пил.
Протирайте вимикачі кожного дня спиртовою серветкою або ватним диском з перекисом водню. Не забувайте й про пульти від техніки — вони також є джерелом бактерій.
Розберіть пульти, вийміть батарейки та обережно протріть кнопки ватною паличкою, змоченою в спирті.
Не забувайте про ручки шаф і дверей — їх слід мити з милом щоразу ввечері. Також перевірте гумові килимки у ванній: під ними часто з’являється чорна пліснява.
Замочіть килимки у розчині хлорки (1 частина хлорки на 10 частин води) на годину, а потім висушіть на сонці.
І пам’ятайте: навіть нова зубна щітка може стати джерелом небезпеки, якщо стоїть в склянці поруч із унітазом — під час змивання бактерії можуть розлітатися на 2 метри.
Зберігайте її в закритій шафці!